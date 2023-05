Hindi Entertainment Hindi

बेटी सुहाना खान के बर्थडे पर शाहरुख ने शेयर किया प्यारा Video, आईस स्केटिंग पर दिखा रहीं अपना टैलेंट

Shah Rukh Khan : 'किंग खान' ने सुहाना खान का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

Shah Rukh Khan : शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान का सोमवार, 22 मई को 23वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया. सुहाना खान बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वालीं स्टार किड में से एक हैं. वो अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. जो भी पोस्ट करती हैं वो कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाती है. सुहाना अपने पिता शाहरुख खान के नक्शे कदम पर चलकर फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में जुटी हुई हैं. वो इस साल जोया अख्तर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ‘द आर्चीज’ से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. सुहाना के बर्थडे पर पापा शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

शाहरुख खान ने शेयर किया सुहाना का वीडियो

‘किंग खान’ ने सुहाना खान का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. ये वीडियो काफी प्यारा है और इसके कैप्शन में शाहरुख खान ने अपने बेटी पर ढेर सारा प्यार लुटाया है. इस वीडिओ में सुहाना ब्लैक टॉप और ब्लू जींस में स्केटिंग करते हुए नजर आ रही हैं, जिसे वो काफी एन्जॉय कर रही हैं. शाहरुख खान ने अपनी बेटी को बड़े ही प्यार भरे अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. अपने पोस्ट के कैप्शन में शाहरुख ने लिखा, ‘Today, is the day to get your Happy On….and forever. Love you baby’. शाहरुख का ये पोस्ट पापा-बेटी के बीच के प्यार को दर्शाता है.

Today is the day to get your Happy On….and forever. Love you baby. pic.twitter.com/a0fZh3XcyX — Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 22, 2023

सेल्फ कॉन्शियस हो गई थीं सुहाना खान

सुहाना के करियर की बात करें तो फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले बाकी के स्टार किड्स से बिल्कुल अलग हैं. जहां सभी अपना करियर डेब्यू थिएटर रिलीज या किसी बड़े फिल्म से करना चाहते हैं, वहीं सुहाना खान ने करियर की शुरुआती में ओटीटी डेब्यू चुना है. सुहाना खान ने बताया था कि जब वो 5 साल की थीं, तो उनके पापा उन्हें स्कूल छोड़ने जाते थे, तो कोई भी सुहाना खान के पापा कहकर नहीं बुलाता था. जिसके कारण धीरे-धीरे मैं बहुत सेल्फ कॉन्शियस होने लगी, लेकिन समय के साथ मैं रियलिटी को समझने लगी, जिसके बाद सारी चीजें नार्मल होने लगीं. सुहाना कई बार अपने पापा की IPL टीम KKR को सपोर्ट करते हुए स्टेडियम में भी दिखाई दी हैं.

