Video: शाहरुख खान ने नए संसद पर किया दिल छूने वाला ट्वीट, बोले 'उम्मीदों का नया घर'

Shah Rukh Khan Video On New Parliament: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और आज का दिन भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला है. देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है, जो कई मायनों में खास होगा.ऐसे में इस खास पल के मौके पर ससंद पर बॉलीवुड के सितारों ने भी अपनी राय रखी है और शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया पर नई संसद का एक वीडियो शेयर कर देशवासियों और पीएम मोदी को बधाई दी है, जो जमकर वारल हो रहा है.

नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने ट्वीट कर लिखा, “हमारे संविधान को बनाए रखने वाले, इस महान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाले और उसके हर व्यक्ति की विविधता की रक्षा करने वाले लोगों के लिए कितना शानदार है नया संसद भवन. नए भारत के लिए एक नया संसद भवन…भारत के गौरव के सदियों पुराने सपने के साथ. जय हिन्द! #MyParliamentMyPride”

बता दें कि शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए नए संसद भवन का वीडियो भी शेयर किया है. इस वीडियो के लिए किए गए अपने वॉइस ओवर में कह रहे हैं, ‘यह नया घर इतना बड़ा है कि इसमें देश के हर राज्य, हर प्रदेश, गांव-शहर और कोने-कोने के लिए जगह बन सके. इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हों कि देश की हर जाति-प्रजाति हर धर्म को प्यार कर सके’.