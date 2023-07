Jawan : शाहरुख खान ने शेयर किया विजय सेतुपति का धमाकेदार पोस्टर, 'जवान' के लिए बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट

Shah Rukh Khan Movie Jawan : बॉलीवुड सुपरसटार शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ के लेकर हर दिन ने अपडेट सामने आ रहे हैं. फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद फैंस की एक्साइंटमेंट और बढ़ गई है, इस बीच शाहरुख ने अपने को-स्टार विजय सेतुपति का फर्स्ट लुक जारी किया है. ‘जवान’ के मेकर्स ने भी विजय का पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म को लेकर अपडेट शेयर किया है. शाहरुख खान द्वारा शेयर किए गए पोस्टर में विजय सेतुपति का इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है. इससे पहले भी विजय का एक पोस्टर शेयर किया गया था, जिसमें सिर्फ उनकी आंख नजर आ रही थी. किंग खान ने कैप्शन में लिखा, उसे कोई नहीं रोक सकता, या रोक सकता है? देखें विजय सेतुपति को ‘जवान’ में, जो वर्ल्ड वाइड 7 सितंबर, 2023 को रिलीज होने वाली है.

विजय के पहले पोस्टर को शेयर करते हुए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने कैप्शन ने लिखा, ‘वह आपको करीब से देख रहा है, उससे सावधान रहें.’ फिल्म में विजय की भूमिका के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि आगामी फिल्म में साउथ स्टार ग्रे शेड में नजर आएंगे. इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुए ‘जवान’ के प्रीव्यू में विजय की झलक देखने को मिली थी. इसमें शाहरुख के किरदार को भी दिखाया गया है जो जेल में पैदा होता है, और बड़ा होकर एक अधिकारी बनता है. दोहरी भूमिका निभाने के बारे में अटकलें तब शुरू हुईं जब प्रीव्यू में बूढ़े शाहरुख महिलाओं की एक टीम बनाने और मेट्रो ट्रेन को बंधक बनाते हुए दिखते हैं.