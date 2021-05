Shah rukh khan slammed down kajol in dil wale dulhaniya le jaenge- काजोल ने शाहरुख के साथ ‘बाजीगर’,’ कुछ कुछ होता है’, ‘कभी खुशी कभी गम’ और ‘माई नेम इज खान’ जैसी फिल्मों में काम किया है. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया. काजोल, शाहरुख की एनर्जी की बहुत बड़ी फैन हैं. खासकर बाज़ीगर और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये ऐसी फिल्में हैं, जिसने अपने समय में कई रिकॉर्ड्स तोड़े. Also Read - एक शोक सभा में रोने-धोने के लिए Chunky Pandey को मिले थे इतने लाख! वजह थी कुछ खास

इस फिल्म के बारे में एक किस्सा मशहूर है जब शाहरुख, काजोल को प्यार करते-करते पहले बांहों में भरते हैं फिर नीचे गिरा देते हैं. काजोल अपने लिए इस तरह का व्यवहार देखकर दंग रह जाती है. क्योंकि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा तो था नहीं. Also Read - गजब...! Kajol का ये स्टंट VIDEO हो रहा है VIRAL, हवा में ही कर दिया सेब को आधा

काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इ बार का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था. लेकिन इस सीन को बहुत पसंद किया गया क्योंकि इसमें मेरे नेचुरल एक्सप्रेशन थे. Also Read - Shah Rukh Khan की पत्नी और बेटे ने लेट नाइट पकड़ी फ्लाइट, लोगों ने किया ट्रोल- मुसीबत के वक्त निकल गए

बता दें, ‘रुक जा ओ दिल दीवाने’ की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। इस गाने में दिखाया गया था कि शाहरुख काजोल को प्यार करते हैं गाना खत्म होते ही वो काजोल को नीचे गिरा देते हैं