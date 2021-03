SRK ‘Kal Ho Naa Ho’ Co Star Jhanak Shukla On Earning And Acting Career: बॉलीवुड के गलियारों में चमकता सितारा कब खो जाए ये कोई नहीं कह सकता है. आए दिन आप ऐसी कई सारी स्टोरी सुनते होंगे जिसमें कोई मशहूर सितारा अब गुमनामी कि जिंदगी जी रहा होता है. अब ऐसी ही एक और कहानी सामने आई है जिसमें 90 के दौर में टीवी और फिल्मों की दुनिया में अपनी क्यूटनेस से हर किसी का दिल जितने वाली झनल शुक्ला (Jhanak Shukla) कई सालों से ना केवल पर्दे से गायब हैं बल्कि वो अपनी जिंदगी में भी कुछ खास नहीं कर रही हैं. ऐसे में चलिए एक नजर उनकी आज के सफर पर. Also Read - Eijaz Khan-Pavitra Puniya में हौले-हौले हो गया है प्यार, इस रोग की कोई दवा नहीं

बाल कलाकार के तौर पर घर-घर में मशहूर होने वाली झलक शुक्ला (Jhanak Shukla) और गुमनामी में हैं और एख आम लाइफ लीड कर रही हैं. बता दें कि झनक शुक्ला (Jhanak Shukla) ने शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और प्रीती जिंटा (Preity Zinta) की मशहूर फिल्म ‘कल हो ना हो’ (Kal Ho Na Ho) में काम किया है. इतना ही नहीं झनक शुक्ला छोटे पर्दे के चर्चित शो ‘करिश्मा का करिश्मा’ (karishma Ka Karishma) में मुख्य किरदार निभा चुकी हैं.

‘करिश्मा का करिश्मा’ (karishma Ka Karishma) में काम करने वाली झनक (Jhanak Shukla) ने अपनी प्यारी स्मालइल से कई बार लोगों का दिल जीता था. लेकिन अब वो पहले से बदल गई है और आप उनकी तस्वीरें देखकर हैरान हो जाएंगे और शायद पहचान भी ना पाएं. दरअसल झनक (Jhanak Shukla) का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा जिसमें वो कह रही हैं कि ‘उनके पास काम नहीं है इसलिए उनके मम्मी पापा कहते हैं कि अब उनका रिटायरमेंट शुरू हो गया है.

झनक (Jhanak Shukla) ने बताया कि बचपन में वह जितनी एक्ट्रोवर्ट थी, बड़े होने पर उतनी ही इंट्रोवर्ट हो गई हैं. बचपन में इतना काम किया कि अपना बचपन भी नहीं जी पाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिंग से उब गई हूं. लेकिन अब मुझे अपने मन का काम करना है.वीडियो में वह आगे कहती हैं, कि उनके पैरेंट्स भी चाहते थे कि एक्टिंग से ब्रेक ले लूं .

मुझे इतिहास में काफी रुचि थी इसलिए मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूं, झनक (Jhanak Shukla) न्यूजीलैंड जाना चाहती हैं. वहां म्यूजियम में काम करते हुए शांति से जीवन बिताना चाहती हूं. झनक (Jhanak Shukla) ने कहा कि जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि 24 साल की होने पर खूब पैसे कमाउंगी, शादी करके सेटल हो जाउंगी लेकिन अब मैं 25 साल की हो गई हूं और कोई कमाई नहीं हो रही.