Video: शाहरुख खान ने गौरी और सुहाना खान के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए, देखें वीडियो

Shah Rukh Khan Visit Lalbaugcha Raja With Family: शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी और बेटी सुहाना के संग लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे औऱ इस दौरान उनके साथ उनकी मैनेजर भी नजर आई.

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Shah Rukh Khan seeks blessings at Lalbaugcha Raja (PC: Instagram)

Shah Rukh Khan Visit Lalbaugcha Raja With Family: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अपनी पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ, गणेश चतुर्थी के जश्न के दौरान मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. शाहरुख, सुहाना और गौरी सुरक्षाकर्मियों के घेरे में भीड़ के बीच से होते हुए पंडाल तक पहुंचे, उनके साथ शाहरुख के मैनेजर पूजा ददलानी भी थीं. लालबागचा राजा के वीडियो में शाहरुख खान को पंडाल की ओर जाते समय गौरी खान और सुहाना खान को भीड़ से बचाते हुए देखा गया. गणपति के दर्शन के लिए शाहरुख, गौरी और सुहाना पारंपरिक कपड़ों में थे.

गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने खान परिवार पहुंचा लालबागचा

शाहरुख खान ने गणेशोत्सव के दौरान गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए सोमवार को मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल का दौरा किया. इस दौरान एक्टर के साथ उनकी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी मौजूद थीं. शाहरुख खान के आने पर मशहूर पंडाल में भक्तों और फ़ैन्स की भारी भीड़ जमा हो गई. एक्टर के आस-पास उन्हें एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, इसलिए उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया. इस मौके पर उन्होंने नीले रंग का कुर्ता पहना था। सुहाना उनके साथ हरे रंग के पारंपरिक लिबास में थीं, जबकि गौरी ने पीले रंग का एथनिक पहनावा चुना था.

#WATCH | Maharashtra: Actor Shah Rukh Khan offers prayers at the famous Lalbaugcha Raja pandal in Mumbai. https://t.co/STSjyxRjPJ — ANI (@ANI) September 21, 2026

घर पर गणपति रखते हैं शाहरुख खान

इस महीने की शुरुआत में, शाहरुख ने X पर ‘AskSRK’ सेशन के दौरान फ़ैन्स से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के बारे में बताया था. दरअसल जब एक फ़ैन ने उनसे घर पर होने वाले सेलिब्रेशन के बारे में पूछा, तो शाहरुख़ ने कहा, ‘पत्नी आरती और पूजा करती हैं और आज रात विसर्जन करेंगी। बच्चे और दोस्त साथ में समय बिताते हैं और खूब हंसते-मज़ाक करते हैं। यह बहुत ही सादा और परिवार के साथ बिताया जाने वाला समय होता है’. काम की बात करें तो शाहरुख खान अब सिद्धार्थ आनंद की फ़िल्म ‘किंग’ में नज़र आएंगे। यह फ़िल्म उसी समय रिलीज़ होने वाली है जब हॉलीवुड की बड़ी फ़िल्में जैसे ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ और ‘ड्यून: पार्ट थ्री’ (24 दिसंबर) रिलीज़ होंगी