शाहरुख खान के साथ बड़े पर्दे पर दिखेंगी सुहाना? सिद्धार्थ आनंद पिता-बेटी को करेंगे कास्ट

SRK To Have A Cameo In Suhana Theatrical Debut: सुहाना खान बहुत जल्द जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज से फिल्मी डेब्यू करेंगी.

Shah Rukh Khan To Have A Cameo In Suhana Theatrical Debut: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान कि फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. फिल्म ‘पठान’ से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद किंग खान के पास 2 और फिल्में हैं ‘जवान’ और ‘डंकी. शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है. वहीं डंकी को लेकर खबर है कि इसी साल क्रिश्मस पर रिलीज हो सकती है. फैंस डंकी के बाद आने वाली फिल्मों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. उनकी ये उत्सुकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. इसी बीच शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान को लेकर बड़ी खबर आई है. सुहाना के करियर को लेकर बताया जा रहा है कि आने वाली फिल्मों में शाहरुख और सुहाना दोनों साथ नजर आएंगे.जिसकी खबर सुनते हीं नोटिजन्स ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है.

सुहाना की फिल्म में शाहरुख खान करेंगे कैमियो

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद साथ मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं. जिसमें लीड एक्ट्रेस के रोल में किंग खान की लाडली सुहाना खान नजर आएंगी. फिल्म में शाहरुख खान फिल्म ‘डियर जिंदगी’ के जैसे कैमियो रोल करते दिखाई देंगे. फिल्म को लेकर पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि फिल्म में शाहरुख और सुहाना के अलावा और भी स्टार्स नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि फिल्म की कास्टिंग पर काम शुरू हो चूका है. वहीं शूटिंग की ओर ध्यान दें तो इस साल की आखिरी में शूटिंग स्टाट करने की प्लानिंग की जा रही है.

फैंस बोले नेपोटिज्म पिक पर है

इसके कोई शक करने वाली बात नहीं है कि शाहरुख के पास फैन फॉलोवर्स की कमी नहीं है. फैंस उनके फिल्मों को लेकर काफी एक्साइटेड भी रहते हैं. साथ हीं कुछ नेटिजन्स ऐसे भी है जिनके पास कहने के लिए बहुत बातें हैं. ट्विटर पर एक यूजर से ट्वीट किया है: ‘नेपोटिज्म पिक पर है’ तो दूसरे ने लिखा ‘वाह, यह अनएक्सपेक्टेड था’ बता दें कि पिछले साल शाहरुख खान ने बताया था कि वो फिल्म टलाइन लियोन: द प्रोफेशनलट में काम करना चाहेंगे. इसी बात को लेकर एक यूजर ने कहा है ; ये वही है क्या, लियोन द प्रोफेशनल से इंस्पायर्ड वाली??’.

