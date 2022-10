Pathaan Teaser: शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान का टीजर रिलीज हो गया है. शाहरुख के इस दिवाली गिफ्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बता दें कि यश राज बैनर तले बन रही इस फिल्म में सालों बाद आप किंग खान को एक्शन करते हुए देखेंगे. ऐसे में आखिरकार इसका टीजर जारी कर दिया गया है. दरअसल, ट्वविटर पर यशराज फिल्म्स नाम के एक अकाउंट से ‘पठान’ के टीजर रिलीज होने की जानकारी दी गई है इस पोस्ट को देख फैंस को लगा कि दिवाली के मौके पर शाहरुख खान ने फैंस को तोहफा दिया है, लेकिन टीजर देख फैंस ये बात समझ गए कि ये फेक है, तो वह अपनी नाराजगी भी जाहिर करने लगे. बता दें कि ‘पठान’ के टीजर को किसी फैन ने बनाया हैAlso Read - Yogi Babu: साउथ के पॉपुलर एक्टर योगी बाबू के घर आई नन्ही परी, जानिए कौन हैं कॉमेडियन की डॉक्टर पत्नी

किंग खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान की टीजर जारी हो गया है और अब तक जो खबरें थी कि ये टीजर शाहरुख खान के जन्मदिन पर आएगा अब उस पर विराम लग गया है, क्योंकि दिवाली से ठीक एक दिन बाद फिल्म का धमाकेदार टीजर जारी हो गया है. शाहरुख खान की ये फिल्म 25 जनवरी साल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. शाहरुख इस फिल्म से तकरीबन 3 साल बाद पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं.

The wait is Over . #PathaanTeaser is here | 🔥

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. @deepikapadukone| #SiddharthAnand | @yrf | @iamsrk |#3MonthsToPathaan pic.twitter.com/ovPNk5BwFH

