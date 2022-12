Shahrukh in Vaishno Devi: माथे पर टीका लगाए दिखे शाहरुख, वैष्णो देवी की तस्वीरें वायरल

Shah Rukh Khan Wearing Red Teeka: शाहरुख खान इन दिनों अपकमिंग फिल्म पठान को हिट करवाने के लिए मेंदर और दरगाह में जाकर खुब मन्नत मांग रहे हैं. ऐसे में शाहरुख खान हाल ही में कटरा के वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने दर्शन किए थे. किंग खान के इस दौरे का वीडियो जमकर वायरल हुआ था. अब शाहरुख खान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है. किंग खान की ये लेटेस्ट तस्वीर वैष्णो देवी यात्रा के दौरान की है. इस तस्वीर को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. वायरल फोटो में देखा जा सकता है कि किंग खान सिर पर कैप और बरगंडी कलर की स्वेटर में दिखाई दे रहे है और माथे पर टिका लगाई हुए दिखाई दे रहे है. बता दें, शाहरुख खान को रविवार के दिन कटरा में देखा गया था. सिक्योरिटी के साथ एक्टर मंदिर में चढ़ाई करते नजर आए थे. सिक्योरिटी के साथ किंग खान अपने दोस्तों के साथ नजर आए. वहीं माता के दर्शन करने पहुंचे शाहरुख खान की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं.