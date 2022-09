Ganesh Chaturthi 2022: हर साल गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति को घर लाने की अपनी परंपरा को कायम रखते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने इस बार अबराम के साथ भगवान का स्वागत किया. जैसा कि वह अबराम को प्यार से ‘द लिटिल वन’ कहना पसंद करते हैं. जैसे ही मुंबई शहर अपने सबसे बड़े त्योहार के रंग में रंगा, शाहरुख ने बांद्रा इलाके में अपने मन्नत निवास पर भगवान का स्वागत किया. पिता-पुत्र की जोड़ी ने फिर दोस्तों को मोदक खाने की दावत दी.Also Read - 'गलती इंसान से ही होती है, माफ कर दो', आमिर खान ने मन- वचन- काया से मांगी माफी

सोशल मीडिया पर भगवान गणपति की एक तस्वीर साझा करते हुए एसआरके ने कैप्शन में लिखा : “मैंने अपने घर में लिटिल वन के साथ गणपति जी का स्वागत किया. अपने सपनों को जियो. सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!” Also Read - राम कपूर जन्मदिन: जब राम कपूर ने छोटे पर्दे पर इंटीमेट सीन देकर मचाया था तहलका, ऐसी रही है लव लाइफ

The most secular Indian,the most humble human being,the most humble megastar,a self-made megastar of this generation as well as the whole world the one and only King Shah Rukh Khan 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑. love you so much Shah sir and proud to be your fan ❤️ pic.twitter.com/HVEkH0IFMw

— Just a Fan (@Srks_devote) August 31, 2022