Shah Kukh Khan Wife Gauri Khan and Son Aryan Left for New york- भारत में कोरोना हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है. कोरोना पर काबू पाने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन समेत कड़ी पाबंदियां लागू हैं. लेकिन बावजूद इनके हर दिन रिकॉर्ड नए केस सामने आ रहे हैं. इसी बीच शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की पत्नी और बेटे देर रात एयरपोर्ट पर नज़र आए. वे न्यू यार्क जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने गए थे.

जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोगों का कहना है कि कोरोना के वक्त उन्हें ट्रोल नहीं करना चाहिए. वहीं एक यूजर ने लिखा- देश पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो ये देश से भाग जाते हैं.

बता दें, इस वक्त फिल्मों की शूटिंग रूकी हुई हैं जिस वजह से सेलेब्स छुट्टियां मना रहे हैं. कई सेलेब्स को विदेश में टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया है.