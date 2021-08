Shah Rukh Khan’s Daughter Suhana Khan to be launched by Zoya Akhtar: शाहरुख ख़ान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) की लाडली बेटी सुहाना ख़ान (Suhana Khan) इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं और वो सोशल मीडिया पर भी जमकर एक्टिव रहती हैं. ऐसे में जाहिर है कि फैंस उनके बॉलीवुड डेब्यू का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. खबरें थी कि सुहाना ख़ान (Suhana Khan) को शाहरुख ख़ान (Shah Rukh Khan) के सबसे करीबी दोस्त और मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) लॉन्च करेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं है.Also Read - Suhana Khan की इस ग्लैमरस तस्वीर पर Shah Rukh Khan ने किया ऐसा कमेंट, मिला ये जवाब

दरअसल मीडिया में खबरें हैं कि सुहाना ख़ान (Suhana Khan) को शाहरुख ख़ान (Shah Rukh Khan) के सबसे करीबी दोस्त करण जौहर (Karan Johar) नहीं बल्कि मशूहर महिला निर्देशक जोया अख्तर (Zoya Akhtar) लॉन्च करेंगी. हालांकि बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट करण जौहर के प्रोडक्शन में होगा.

यह इंटरनेशनल कॉमिक आर्ची पर आधारित फिल्म होगी, जिसमें सुहाना खान (Suhana Khan) लीड कैरेक्टर में नजर आएंगी और ये यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस तरह सुहाना खान का डेब्यू एक टीनेज ड्रामा से हो रहा है. सुहाना खान (Suhana Khan) इन दिनों न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रही हैं और वहां से वह लगातार अपने वीडियो और फोटो फैन्स के साथ शेयर करती हैं.