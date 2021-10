NCB is questioning the driver of actor Shah Rukh Khan: मुंबई में ड्रग मामले (drugs case) में बड़ा खबर सामने आई है. जांच एजेंसी एनसीबी (NCB) ने बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के ड्राइवर (Shah Rukh Khan’s driver) से मुंबई स्थित अपने ऑफिस पूछताछ कर रही है. अभी तक इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) के अलावा उनके किसी स्‍टाफ या परिवार के सदस्‍य से पूछताछ नहीं की थी. एनसीबी अब कड़ाई से शाहरुख खान के ड्राइवर से ड्रग मामले में राज उलगाने के लिए सवाल पूछ रहीं है.Also Read - Aryan Khan's Drug Case: मंत्री नवाब मल‍िक बोले- BJP नेता के रिश्‍तेदार को कस्‍टडी से छोड़ा, NCB के अफसर ने दिया करारा जवाब

Mumba: NCB is questioning the driver of actor Shah Rukh Khan’s son Aryan who was arrested in connection with the drugs-on-cruise case

— ANI (@ANI) October 9, 2021