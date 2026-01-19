'Bigg Boss 19' के बाद शहबाज बदेशा का नया धमाका, 'फेम देख' ने मचाई धूम, लोग बोले-KGF वाली फील आ रही है

अभिनेत्री शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा हाल ही में 'बिग बॉस 19' में नजर आए थे, जहां उन्होंने अपने फनी अंदाज से फैंस का ध्यान खींचा था. सोमवार को उनका नया गाना 'फेम देख' रिलीज हो गया है.

अपने नए वीडियो में शहबाज का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. शहबाज ने इस नए ट्रैक से एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ रिएलिटी शो फेस ही नहीं बल्कि अच्छे परफॉर्मर भी हैं. उनका लेटेस्ट गाना ‘फेम देख’ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. ये गाना पंजाबी स्टाइल में है और इसमें शहबाज एकदम अलग और इंटेंस लुक में दिख रहे हैं. उन्होंने सॉन्ग में अपनी आवाज का जलवा बिखेरने के साथ अभिनय भी किया है.

म्यूजिक वीडियो में उनका लुक काफी डार्क और सिनेमैटिक है. खून से सने चेहरे, गुस्सा भरी आंखें और रफ-टफ अंदाज में शहबाज गाने में फैंस को केजीएफ वाला फील दे रहे हैं.

शहबाज ने इंस्टाग्राम पर गाने का वीडियो शेयर किया. इसके साथ उन्होंने लिखा, “आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है. मेरा गाना ‘फेम देख’ अब रिलीज हो चुका है. जेम ट्यून्स और इंदरजीत सिंह की ओर से पेश किया गया यह शानदार गाना जरूर देखें. पूरा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाएं.”

इस गाने की खास बात यह है कि शहबाज ने इसमें अपनी आवाज दी है, जबकि कंपोजिशन और लिरिक्स अनिकेत शुक्ला ने दिए हैं.

शहबाज की बात करें तो वे एक यूट्यूबर, गायक और कलाकार हैं. पॉपुलर शो ‘बिग बॉस 19’ में वे वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए गए थे, जहां उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज और स्पष्ट व्यक्तित्व से दर्शकों का दिल जीता था, और इस दौरान उनकी दोस्ती कई कंटेस्टेंट से हुई थी, जो अभी भी बरकरार है.

शो के फिनाले की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने अपने नाम की थी. वहीं, दूसरी फाइनलिस्ट फरहाना भट्ट थी.

शहबाज को पहली बार ‘बिग बॉस 13’ में देखा गया था. इसमें वे अभिनेत्री शहनाज गिल को सपोर्ट करने के लिए आए थे और तब से काफी लोकप्रिय हो गए थे.

क्यों खास है फेम देख?

शहबाज का नया गाना मॉर्डन बीट्स और स्ट्रीट वाइब्स से भरा हुआ है. जो खासकर तौर पर यंग ऑडियंस को नज़र में रखकर बनाया गया है. वीडियो में शहबाज का स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस देखने वाला है. उनके इस वीडियो पर कई यूजर कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- बिग बॉस के बाद असली खेल अब शुरू हुआ है. बिग बॉस से बाहर आने के बाद शहबाज का ये पहला बड़ा कदम है. देखते हैं अब इनका करियर क्या मोड़ लेता है.

(इनपुट एजेंसी)

