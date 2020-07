Shaheen Bhatt Warns of Legal Action After Receiving Hate Messsages And Rape Threats- बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने इंस्टाग्राम पर नफरत भरे मैसेज और रेप की धमकी का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. शाहीन ने इस तरह की धमकी देने वालों को आगाह करते हुए कहा है कि वे इस मामले में लीगल एक्शन लेंगी. Also Read - चार महीने बाद अबु धाबी से मुंबई लौटीं मौनी रॉय, फैंस बोले- 'मास्क नाक पर डालो न...'

इसे पोस्ट करते हुए शाहीन ने लिखा है, 'क्या यह आपको आश्चर्यचकित करता है? क्यों? यह मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता है'.

Also Read - सफेद साड़ी पहनकर 'चांदनी' बनी मोनालिसा, आंखों पर चश्मा लगाकर क्या गदर मचाया

शाहीन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वो ‘मैं अब उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, जो ऑनलाइन रेप की धमकी, उत्पीड़न और भद्दे मैसेज भेजते हैं. अगर कोई मुझे या मेरे परिवार को ऐसे मैसेज भेजेगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा.

सबसे पहले मैं कमेंट ब्लॉक करूंगी और उसके बाद इंस्टाग्राम से शिकायत करूंगी. मैं ऐसे लोगों के नाम भी समाज के सामने रखूंगी.’