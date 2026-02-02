Hindi Entertainment Hindi

Valentine Week से पहले मोहब्बत के रंग में रंगे शाहिद- तृप्ति, अरिजीत के 'इश्क का फीवर' रगों में पिघल गया

वेलेंटाइन वीक से ठीक पहले बॉलीवुड में भी रोमांस का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है और इसका असर शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी पर साफ देख रहा है.

साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘ओ रोमियो’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब इस कड़ी में मेकर्स ने नया गाना ‘इश्क का फीवर’ रिलीज कर दिया है. इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके ‘इश्क़ का फीवर’ की खूब चर्चा हो रही है. फैंस इस जोड़ी को वैलेंटाइन सीज़न की परफेक्ट ऑन-स्क्रीन कपल बताने लगे हैं. अरिजीत की मखमली आवाज़ में ये गाना वैलेंटाइन कपल पर एक जादुई असर छोड़ने वाला है.

अरिजीत की आवाज़ का जादू

शाहिद और तृप्ति का ये रोमांटिक अंदाज़ और इस पर अरिजीत की इमोशनल कर देने आवाज़ ने इस गाने को और भी खास बना दिया है. वीडियो में दोनों के बीच की केमिस्ट्री, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं

कुछ दिनों पहले ही अरिजीत ने घोषणा की थी कि अब वह प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले रहे हैं. इस फैसले के बीच अरिजीत का नया गाना उनके चाहने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.

गुलज़ार के शब्द दिल में उतर जाते हैं

गाने में म्यूजिक कंपोज विशाल भारद्वाज ने किया है. वहीं, इसके बोल गुलजार ने लिखे हैं. गाने की शुरुआत में फरीदा जलाल की एक दमदार लाइन सुनाई देती है, जो धीरे-धीरे एक मधुर और रोमांटिक धुन में बदल जाती है. इसके बाद शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री गाने के इमोशन्स को और गहरा बना देती है. यह गाना धीरे-धीरे दिल में उतरता है.

‘इश्क का फीवर’

‘इश्क का फीवर’ टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है. अरिजीत सिंह की आवाज में यह गाना वैलेंटाइन वीक के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसमें रोमांस धीरे-धीरे बढ़ता है और दर्शकों को प्यार का एहसास कराता है. इस गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

‘माफिया क्वींस ऑफ मुंबई’

फिल्म ‘ओ रोमियो’ की बात करें तो, इसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, तमन्‍ना भाटिया और फरीदा जलाल जैसी प्रमुख हस्तियां हैं. यह फिल्म हुसैन जैदी की किताब ‘माफिया क्वींस ऑफ मुंबई’ पर आधारित है. फिल्म में शाहिद ने एक माफिया डॉन हुसैन उस्तरा का रोल किया है. वहीं, सपना उर्फ सपना दीदी के रोल में तृप्ति डिमरी नजर आ रही हैं.

फिल्म का हाल ही में एक गाना ‘हम तो तेरे ही लिए’ रिलीज किया गया था, जिसमें सपना और हुसैन उस्तरा के बीच रोमांस दिखाया गया.

फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है और प्रोडक्शन नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की तरफ से है.

फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

(इनपुट एजेंसी)