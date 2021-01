Shahid Kapoor Asking For Work: बॉलीवुड के सबसे दमदार कलाकारों में से एक शाहिद कपूर ने अपने एक्टिंग से हर बार सबको हैरान किया है. शाहिद की हैदर, उड़ता पंजाब, जब वी मेट और पद्मावत जैसी फिल्मों में उनका काम लाजवाब था. भले ही शाहिद को इन फिल्मों से प्यार मिला हो लेकिन उनकी पत्नी को वो “टाइपकास्ट हीरो” वाले किरादर में चाहिए और इसी वजह से शाहिद ने सोशल मीडिया पर काम मांगना शुरु कर दिया है. Also Read - कोहली और शाहिद को पीछे छोड़ ये एक्टर बना दशक का सबसे सेक्सी एशियाई पुरुष

दरअसल शाहिद ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने लिखा, ‘मेरी पत्नी ने पूछा है कि मैं कोई ऐसी फिल्म क्यों नहीं कर रहा, जिसमें मजा आए और मुझे डांस करने को मिले. ये खुला आमंत्रण है. प्लीज मुझे कुछ दीजिए, जिससे मैं अपनी पत्नी को खुश कर सकूं.’ आगे शाहिद लिखते हैं कि मीरा देखो मैं कोशिश कर रहा हूं. Also Read - पापा पंकज कपूर ने बेटे शाहिद के फिल्मी करियर के बारे में कही ये बात

बता दें, शाहिद कपूर ने हाल ही में अपनी फिलम जर्सी की शूटिंग पूरी की है. इस फिल्म में शाहिद बतौर क्रिकेटर नजर आने वाले हैं. कुछ दिनों पहले ऐसी खबर आई थी कि एक्टर शशांक खेतान के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'योद्धा' में नजर आएंगे, हालांकि इस खबर पर अभी तक किसी की तरफ से मुहर नहीं लगी है.