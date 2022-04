Shahid Kapoor Has To Take Permission For Wife Mira Rajput: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘जर्सी (Jersey)’ को लेकर सुर्खियों में हैं. ये फिल्म लेकर शाहिद करीब 3 साल बाद पर्दे पर आ रहे हैं, हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा रही है लेकिन लोग उनके काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. शाहिद कपूर की जर्सी अप्रैल 22 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसमें शाहिद कपूर के साथ मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) फीमेल लीड रोल में हैं. ऐसे में जब ये फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, इसे दौरान एक्टर ने अपने निजी जिवन के बारे में खुलकर बातें की थी और बताया था कि आखिर कैसे वो अपने पैसे खर्च करते हैं.Also Read - न बिंदी, न सिंदूर, न मंगलसूत्र...शादी के बाद छोटे हो गए हैं आलिया भट्ट के कपड़े, लोग बोले- कौन कहेगा अभी शादी हुई है?

शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में शादी के बाद पैसे और फाइनैंशल प्लानिंग को लेकर अपनी राय रखी है. इस बारे में बात करते हुए जर्सी एक्टर ने कहा ‘क्योंकि अब अब उनका परिवार है, उनकी बीवी है, बच्चे हैं इसलिए उन्होंने बु्द्धिमानी से काम करना शुरू कर दिया है. वह अब पैसे सोच समझकर खर्च करते हैं. यही नहीं, वह पैसे खर्च करने से पहले मीरा से पूछते भी हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा ‘पहले ऑल आउट हो जाता था, मगर अब नहीं. मैं अब एक फैमिली मैन हूं. मेरे बच्चे हैं, बीवी है. परमिशन लेनी पड़ती है. सोचना पड़ता है.’.



इसके आगे एक्टरन ने कहा कि जब उन्हें अपने दोस्तों के साथ बॉयज ट्रिप पर जाना होता है तो उन्हें पैसा खर्च करने की इजाजत नहीं लेनी पड़ती है. . हां, मैंने अपने बॉयस ट्रिप के लिए उससे परमिशन नहीं ली. मुझे लगता है कि ये मेरा अधिकार है. क्योंकि हर लड़के को कभी-कभी ट्रिप का अधिकार होता है.’ बता दें, शाहिद कपूर ने 2015 में मीरा राजपूत से शादी की थी. जिनसे उनके दो बच्चे जैन कपूर और मीशा कपूर हैं. इसके साथ ही एक्टर की हाल ही में आई फिल्म जर्सी को लेकर खासे चर्चा में हैं.