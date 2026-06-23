'सोशल मीडिया पर दिखने वाली सब तारीफें बिकाऊ हैं!' शाहिद कपूर ने खोला बॉलीवुड का सबसे गंदा राज

शाहिद कपूर ने बॉलीवुड के फेक पीआर और सोशल मीडिया पेड ट्रेंड्स को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. जानिए उन्होंने क्यों कहा कि बॉलीवुड में 'सब खरीदा हुआ है'.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: June 23, 2026, 12:57 PM IST
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शाहिद कपूर ने खोला बॉलीवुड का सबसे गंदा राज

बॉलीवुड के ‘कबीर सिंह’ यानी शाहिद कपूर अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपने बेबाक और सीधे अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में शाहिद ने फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे काले सच से पर्दा उठाया है, जिसने पूरे बॉलीवुड में खलबली मचा दी है. शाहिद ने सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक-दमक, स्टार्स की तारीफों और हिट-फ्लॉप के खेल को पूरी तरह से फेक और बिकाऊ करार दिया है. एक ए-लिस्ट सुपरस्टार का अपनी ही इंडस्ट्री के इस फेक पीआर गेम को बेनकाब करना वाकई बड़ी बात है.

‘पैसे नहीं हैं, तो आप दिख भी नहीं सकते’

अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर किसी स्टार या फिल्म को लेकर अचानक तारीफों की बाढ़ आ जाती है, जिसे फैंस बिल्कुल सच मान लेते हैं लेकिन शाहिद कपूर ने इस ऑर्गेनिक दिखने वाले खेल की धज्जियां उड़ा दी हैं. शाहिद ने बिना किसी झिझक के कहा, ‘सच तो यह है कि अगर आपके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप सोशल मीडिया पर दिख भी नहीं सकते’.द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के हालिया पॉडकास्ट में शाहिद कपूर ने ये बातें खुलकर रखी.

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शाहिद ने आगे बात को और साफ करते हुए कहा, आज सोशल मीडिया पर हमें जो कुछ भी बहुत ऑर्गेनिक लगता है, वो असल में ऑर्गेनिक नहीं होता. वो सब खरीदा हुआ है. अगर आप किसी के बारे में कुछ बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि उसके लिए पैसे न दिए गए हों या फिर उसने कोई ऑस्कर जैसा बहुत बड़ा अवॉर्ड न जीत लिया हो.

खबरों और धारणाओं को बदलने का चल रहा है खेल

शाहिद कपूर यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि आज पैसों के दम पर एक ‘अल्टरनेटिव रियलिटी’ बनाई जा रही है. आज के दौर में अगर कोई फिल्म या परफॉर्मेंस बहुत खराब भी है, तो भी मोटी रकम खर्च करके खबरों को बदला जा रहा है और जनता के दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है.

शाहिद ने आज के दौर के एक्टर्स को भी एक बड़ी सलाह दी है. उन्होंने कहा, आजकल सोशल मीडिया के जरिए हर आम इंसान भी रील्स बनाकर कैमरे और परसेप्शन के खेल को समझने लगा है. ऐसे में दर्शक बहुत समझदार हो चुके हैं, वे सब जानते हैं. जब वे देखते हैं कि कोई एक्टर उन्हें गुमराह करने या अपनी झूठी तारीफ दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वे नाराज हो जाते हैं इसलिए चालाकी छोड़कर सबसे अच्छा यही है कि आप जैसे हैं, वैसे ही रहें.

 ‘फर्जी 2’ और ‘कॉकटेल 2’ में  शाहिद

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहिद कपूर डायरेक्टर होमी अदजानिया की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ में एक बेहद प्यारे और रिलेटेबल किरदार में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा, वह अपनी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज ‘फर्जी’ के दूसरे सीजन  की शूटिंग भी इस साल सितंबर तक पूरी कर लेंगे लेकिन फिलहाल, उनकी आने वाली फिल्मों से ज्यादा उनके इस बेबाक बयान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का पारा गरमा दिया है.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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