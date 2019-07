Actor Shahid Kapoor and Kiara Advani starrer Kabir Singh- शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म कबीर सिंह कई आलोचनाओं के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. इस मंगलवार तक फिल्म 243.17 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है. यहीं नहीं कबीर सिंह ने फिल्म उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक को भी पछाड़ दिया है. फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और अब रिलीज के 19वें दिन फिल्म बुधवार को हाइएस्ट ग्रॉसर केटेगरी में 10वें पायदान पर आ गई है, इससे पहले 10वें स्थान पर Uri The Surgical Strike थी लेकिन फिल्म बुधवार यानि आज इस फिल्म को पीछे छोड़ दिया है.

#KabirSingh remained steady on [third] Tue, despite #INDvNZ cricket match [#CWC19]… Will cross *lifetime biz* of #Uri today [Wed] and emerge highest grossing #Hindi film of 2019… Fri 5.40 cr, Sat 7.51 cr, Sun 9.61 cr, Mon 4.25 cr, Tue 3.20 cr. Total: ₹ 243.17 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 10, 2019