चलती बाइक में कबीर-प्रीति का ऐसे शूट हुआ था किसिंग सीन, Kabir Singh के मेकिंग वीडियो ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह का एक बीटीएस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसकी शूटिंग देखकर लोग हैरान हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/shahid-kapoor-kiara-advani-kissing-scene-bts-video-viral-on-moving-bike-from-kabir-singh-how-kissing-scene-shoots-8433317/ Copy

shahid kapoor kiara advani kissing scene bts video viral

आपने फिल्मों में कपल्स को बाइक, स्कूटर, साइकिल पर अक्सर किस करते देखा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं इसे फिल्माना कितना मुश्किल होता होगा. शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म कबीर सिंह का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों बाइक पर किस करते नज़र आ रहे हैं. सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि शूटिंग के दौरान शाहिद बाइक चला रहे हैं और कियारा पीछे बैठी हैं, अभिनेता अपना फेस पीछे की ओर करके कियारा को किस करते हैं. कैमरा मैन भी उनके साथ मूव करता नज़र आ रहा है.

ऐसे शूट हुआ था किसिंग सीन

सोशल मीडिया पर दोनों का किसिंग सीन वायरल हो रहा है. इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि चलती बाइक में दोनों, शाहिद और किया एक दूसरे को किस कर रहे हैं. इस बाइक के साथ कैमरा भी अटैच है, जिसे कैमरा क्रू मेंबर हैंडल कर रहे हैं. फिल्म में ये सीन जितना सहज दिखता है लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है. एक-एक सीन शूट करने में क्रू मेंबर्स की बहुत मेहनत लगती है. इस BTS वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चलती बाइक के साथ कैमरा एंगल, कलाकारों के टाइमिंग्स और सड़क पर शूटिंग अरेंजमेंट्स का कितना ध्यान रखना होता होगा.

I thought kiss scenes weren’t real until I saw this pic.twitter.com/RsGpCxnofh — Nand@n (@nandantwts) June 1, 2026

फैंस को पसंद आ रहा वीडियो

इस बीटीएस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं, एक यूजर ने लिखा- एक सीन शूट करने के लिए कितनी मेहनत की गई है. वहीं एक ने लिखा-अब पता चला किस ट्रिक से ऐसे सीन शूट होते होंगे. वीडियो वायरल होने के बाद फैंस एक बार फिर कबीर और प्रीति की केमेस्ट्री को याद कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा-ये दोनों के बेहद रोमांटिक पलों में से एक था.

फिल्म के बारे में

फिल्म कबीर सिंह को Sandeep Reddy Vanga ने डायरेक्ट किया था, इसे 2019 की सबसे बड़ी हिट फिल्म माना जाता है. शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी. हालांकि इस इंटेंस प्यार पर बेस्ड इस फिल्म की काफी आलोचना भी हुई था. इसकी कहानी की बात की जाए तो एक मेडिकल स्टूडेंट लड़का एक लड़की के प्यार में पड़कर इतना पॉजेसिव हो जाता है कि वो उसका (प्रीति) का किसी और लड़के से बात करना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता. उसे (कबीर) को अपने गुस्से पर काबू नहीं होता है. प्रीति की जबरन कहीं और शादी करवा दी जाती है. कबीर इसे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है यही से शुरू होता है उसकी बर्बादी का दौर.