एक गलती और बिगड़ गया माहौल, जब करिश्मा कपूर ने शाहिद कपूर को लगाई थी डांट

आज बॉलीवुड के बड़े सितारों में गिने जाने वाले शाहिद कपूर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैकग्राउंड डांसर की थी. उन्हीं दिनों का एक दिलचस्प किस्सा है जब करिश्मा कपूर ने नाराज़ होकर उन्हें डांट लगाई थी.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 25, 2026, 8:36 AM IST
Shahid Kapoor, Karisma Kapoor, Shahid Kapoor Struggle Story, Shahid Kapoor Background Dancer, Karisma Kapoor News, Bollywood Throwback, Shahid Kapoor Career, Shahid Kapoor Viral Story, Entertainment News Hindi, Bollywood Trivia, Hindi Cinema
Shahid Kapoor, Karisma Kapoor

बॉलीवुड में स्टार बनने तक का सफर आसान नहीं होता. इसी लिस्ट में शाहिद कपूर का नाम भी शामिल है, जिन्होंने पर्दे पर हीरो बनने से पहले बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया था. आज करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले शाहिद कभी फिल्मों के गानों में डांस ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे. उसी दौर का एक किस्सा है जब शाहिद की एक गलती ने करिश्मा कपूर को नाराज़ कर दिया था.

शाहिद कपूर और करिश्मा कपूर

90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर आज भी अपनी फिल्मों और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. फिल्मी दुनिया से जुड़ा उनका एक पुराना किस्सा अक्सर चर्चा में रहता है, जिसमें उनका नाम अभिनेता शाहिद कपूर के साथ जोड़ा जाता है.यह मामला ‘दिल तो पागल है’ के सेट का है, जिसमें शाहिद कपूर बैकग्राउंड डांसर के तौर पर मौजूद थे. आखिर, सेट पर ऐसा क्या हुआ, जिससे बॉलीवुज की ‘लोलो’ आग बबूला हो गई, 25 जून को उनके बर्थडे पर जानते हैं ये किस्सा.

और पढ़ें: 'सोशल मीडिया पर दिखने वाली सब तारीफें बिकाऊ हैं!' शाहिद कपूर ने खोला बॉलीवुड का सबसे गंदा राज

कम उम्र से की अभिनय की शुरुआत

करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था.वह भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित कपूर परिवार से ताल्लुक रखती हैं.बचपन से ही उनकी रुचि अभिनय में थी. हालांकि, उस समय परिवार की परंपराओं के कारण फिल्मों में कदम रखना आसान नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने कम उम्र में ही अभिनय को अपना करियर बनाने का फैसला किया.

‘राजा हिंदुस्तानी’ ने बनाया रातों-रात स्टार

करिश्मा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में रिलीज हुई फिल्म ‘प्रेम कैदी’ से की. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके करियर को नई ऊंचाई 1996 में आई फिल्म ‘राजा हिंदुस्तानी’ से मिली.आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म बड़ी हिट साबित हुई. इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया.इसके बाद करिश्मा को बड़े-बड़े फिल्म प्रोजेक्ट मिलने लगे और वह उस समय की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं.

करिश्मा कपूर और शाहिद कपूर के बीच क्या हुआ था?

इसके बाद साल 1997 में आई फिल्म ‘दिल तो पागल है’ ने उनके करियर को और ऊंचाई दी. इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित भी थे. इसी फिल्म के एक मशहूर डांस गाने ‘ले गई ले गई’ में शाहिद कपूर बैकग्राउंड डांसर के रूप में नजर आए थे. कहा जाता है कि इस गाने की शूटिंग के दौरान डांस स्टेप्स कई बार मैच नहीं हो रहे थे, जिससे रीटेक बढ़ते गए. ऐसे में करिश्मा को काफी गु्स्सा आ गया था. हालांकि बाद में इस शॉट को पूरा कर लिया गया और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और करिश्मा के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई.

करिश्मा कपूर का फिल्मी करियर

करिश्मा कपूर ने अपने करियर में ‘हम साथ साथ हैं’, ‘बीवी नंबर 1’, ‘गोपी किशन’, ‘जिगर’, ‘अनारी’, ‘राजा बाबू’, ‘सुहाग’, ‘खुद्दार’, ‘साजन चले ससुराल’, ‘जुड़वा’, ‘जीत’, ‘हसीना मान जाएगी’, ‘फिजा’, ‘शक्ति: द पावर’, ‘दुल्हन हम ले जाएंगे’ और ‘रिश्ते ‘ समेत कई हिट फिल्में दीं .उन्होंने हर तरह के रोल निभाए और खुद को बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में साबित किया.

अपने शानदार करियर के लिए उन्हें कई बड़े सम्मान मिले. उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड और कई फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिले.

(इनपुट एजेंसी)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.