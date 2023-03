शाहिद कपूर का ओटीटी डेब्यू सुपरहिट, 'फर्जी' ने पंचायत और मिर्जापुर को मात देकर रचा इतिहास

Farzi Most Watched OTT Series: शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की ओटीटी डेब्यू सीरीज ‘फर्जी’ को काफी पसंद किया गया है. शुक्रवार को फर्जी OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई है. भले ही सीरीज को क्रिटिक्स से मिक्स रिस्पॉन्स मिले हों, लेकिन फैंस के बीच अब भी इस सीरीज का क्रेज बरकरार है. इस सीरीज ने स्ट्रीमिंग के कुछ दिनों में ही ओटीटी की दुनिया में इतिहास रच दिया है. ये सीरीज ओटीटी पर इंडियन ओरिजिनल वेब सीरीज में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई है. इसने ‘मिर्जापुर सीजन 2’, ‘पंचायत 2’ और ‘द नाइट मैनेजर’ जैसी अन्य लोकप्रिय सीरीज को पीछे छोड़ इतिहास रचा है.

शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की वेब सीरीज फर्जी OTT पर खूब धमाल मचा रही है. 10 फरवरी से अब तक फर्जी ने 37 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स पूरे कर लिए हैं. ऑरमैक्स मीडिया द्वारा जारी की गई लिस्ट के मुताबिक शाहिद कपूर की फर्जी सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली वेब सीरीज की लिस्ट में टॉप पर है. सीरीज में 30-40 मिनट के आठ एपिसोड हैं, ह वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम की जा रही है. फर्जी में शाहिद के अलावा राशि खन्ना, के के मेनन, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालकर और कुब्रा सेत मुख्य भूमिका में हैं.