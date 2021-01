JERSEY releasing in theatres this diwali 5th November 2021: फिल्‍म ‘इश्‍क विश्‍क’ से मुख्य अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखने वाले अभिनेता शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जर्सी’ (Jersey) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. शाहिद की फिल्म ‘जर्सी’ दिवाली पर रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. यह 5 नवंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है. शाहिद ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट शेयर करते हुए इसकी घोषणा की. उन्होंने क्रिकेट की वर्दी पहने हुए एक तस्वीर साझा की. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “इस दिवाली 5 नवंबर 2021 को जर्सी रिलीज हो रही है. मानवीय शक्ति की विजय. एक ऐसी यात्रा जिस पर मुझे बहुत गर्व है. यह टीम के लिए है.” Also Read - Shahid Kapoor की नाक में दम करने वाली हीरोइन Vanita Kharat ने कराया न्यूड फोटोशूट, वायरल हुई फोटो

शाहिद की आने वाली स्पोर्ट्स ड्रामा इसी नाम की एक तेलुगू हिट की हिंदी रीमेक है. हिंदी संस्करण का निर्देशन गौतम तिन्ननुरी द्वारा किया गया है, जिन्होंने 2019 के मूल फिल्म का भी निर्देशन किया था. इसमें मृणाल ठाकुर भी हैं.

कहानी अर्जुन नाम के एक प्रतिभाशाली लेकिन असफल क्रिकेटर के बारे में है, जो अपने बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने उम्र के तीसवें पड़ाव में वापसी करने और भारत के लिए खेलने का फैसला करता है.