Shahid Kapoor Uses Three Layers Of Protection To Hide His Face: बॉलीवुड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई स्टार इसकी चपेट में आ ही रहा है (Bollywood stars Corona positive). जहां हाल ही में आमिर खान (Aamir Khan) संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) जैसे स्टार कोरोना की चपेट में आए वहीं आझ मशहूर सिंगर बप्पी लहरी (Bappi Lahiri) भी कोरोना वायरस से पॉज़िटिव पाए गए हैं. ऐसे में एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) को बीते दिनों मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था औऱ इस दौरान उन्होंने खुद को पूरी तरह से खुद का बचाव करते हुए तीन लेयर वाला मास्क लगाया था.

शाहिद (Shahid Kapoor) को इस लुक में पहचानना काफी मुश्किल था, उनके ऑल ब्लैक लुक के साथ ही उन्होंने मास्क, एक काला चश्मा और फेस शील्ड लगाई हुई थी. ऐसे में उनका चेहरा जरा भी नजर नहीं आ रहा था. अब उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) को इस तस्वीर पर ट्रोल किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया. एक यूजर ने ये कहा है कि भई इतना डर है तो घर से बाहर क्यों निकल रहे हो. इस तस्वीर पर ट्रोल होने के बाद शाहिद (Shahid Kapoor) ने भी वहां पर अपने बचाव में प्रतिक्रिया दी है. ऐसे में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने ट्रोलिंग का जवाब देते हुए सभी की बोलती बंद कर दी. शाहिद (Shahid Kapoor) ने लिखा कि ‘ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो पिछले साल से अपनी सांस रोक कर खड़ा हूं’.

इससे पहले शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ होली खेलते हुए नजर आए थे. इसकी तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी. वहीं काम की बात करें तो शाहिद (Shahid Kapoor) जल्द ही फिल्म जर्सी में नजर आने वाले हैं, इस फिल्म में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) रिटायर्ड क्रिकेटर की भूमिका में दिखाई देंगे.