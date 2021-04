Shahid Kapoor Wife Mira Rajput Change Clothes In Front Of Camera See Video: बॉलीवुड के हैदर यानि की शाहिद कूपर (Shahid Kapoor) की पत्नी मीरा राजपूत (Mira Rajput) अक्सर अपने सोशल मीडिया पर कमाल की तस्वीरें औऱ वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. मीरा (Mira Rajput) अपनी फिटनेस और ब्यूटी से हर किसी को अपना दीवाना बना रही हैं और शाहिद के फैंस मीरा (Mira Rajput) की पोस्ट पर जमकर कमेंट करते हैं. Also Read - Shahid Kapoor की पत्नी Mira Rajput का मोनोकिनी में बोल्ड अवतार Viral, यूजर बोला-बिकिनी विथ पल्लू...

ऐसे में अब एक्टर की वाइफ ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो लगातार कपड़े बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और वो भी कैमरे के सामने. दरअसल, मीरा (Mira Rajput) ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वह कैमरे के सामने बैठती हैं और फिर एक-एक करके उनके आउटफिट्स चेंज होते हैं. मीरा (Mira Rajput) के कपड़ों के साथ उनकी ज्वैलरी औऱ मेकअप का भी लुक देखने लायक है. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.



अपनी पत्नी के इस वीडियो को देखकर खुद शाहिद भी अपने आप को कमेंट करने से नहीं रोक पाए औऱ उन्होंने लिखा ‘मीरा, मोइरा है’. मीरा (Mira Rajput) का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. वैसे मीरा की बात करें तो वो खुद को फिट रखती हैं और अक्सर अपनी कमाल की फोटो शेयर करती रहती हैं.