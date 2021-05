Mira Rajput Workout Video Viral On Social Media As She Is Taking Help Of An Mango Tree: इस समय देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में देश के कई सारे राज्य इस वक्त लॉकडाउन में चले गए हैं और इसका सबसे अधिक असर मुंबई पर पड़ा था. ऐसे में इस वक्त बॉलीवुड के कई सितारे घर में ही बंद है, लेकिन इस दौरान वो अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं और इस बात का सबूत ही शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की पत्नी मीरा राजपूत (Mira Rajput) का ये वायरल वीडियो जिसमें वो आम के पेड़ के सहारे की वर्कआउट कर रही हैं. Also Read - Shahid Kapoor की वाइफ मीरा ने कैमरे के सामने यूं बदले कपड़े, वीडियो देखकर फैंस के छूटे पसीने- Video

मीरा राजपूत (Mira Rajput) अपने फिटनेस को लेकर काफी सजग रहती हैं और इसके लिए वह खूब मेहनत भी करती हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो वर्कआउट करती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो मे देखा जा सकता है कि मीरा ने गार्डन को ही अपना जिम बना लिया है और जिम के इक्विपमेंट्स को पेड़ पर ही बांध दिया है. Also Read - Shahid Kapoor की पत्नी Mira Rajput का मोनोकिनी में बोल्ड अवतार Viral, यूजर बोला-बिकिनी विथ पल्लू...



वीडियो में मीरा (Mira Rajput) एब्स की एक्सरसाइज करती हुई दिखाई दे रही हैं. मीरा (Mira Rajput) ग्रे कलर का टॉप और ब्लेक कलर की जेगिंग पहन जमकर एक्पसरसाइज कर रही हैं. मीरा (Mira Rajput) ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, “कुछ नया ट्राई किया है, नो एक्सक्यूज”.