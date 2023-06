Hindi Entertainment Hindi

जब शाहिद बने थे ऐश्वर्या के बैकग्राउंड डांसर, अब 'ताल' की शूटिंग को बताया जिंदगी का सबसे बुरा दिन

Shahid On Shooting For Taal With Aishwarya: ऐश्वर्या राय बच्चन की फि्लम ताल में शाहिद ने बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था.

Shahid On Shooting For Taal With Aishwarya: शाहिद कपूर इन दिनों ब्लडी डैडी को लेकर खासे चर्चा में हैं और ये ओटीटी पर आ रही है. इसके साथ ही फर्जी वेब सीरीज को फैंस ने खुब पसंद किया था.शाहिद कपूर ने साल 2003 में फिल्म ‘इश्क विश्क’ से अपना डेब्यू किया था. आज भले ही वह बॉलीवुड के सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल हो चुके हो, लेकिन एक समय था जब उन्होंने कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था. ऐसे में हाल ही में शाहिद ने अपने करियर के पुराने दिनों को याद करते हुए कुछ बातें शेयर की हैं, जो हैरान करने वाली हैं.

शूटिंग से पहले शाहिद का हुआ एक्सीडेंट

रेडियो नशा के आरजे रोहिणी के साथ बातचीत में शाहिद ने ताल की शूटिंग ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ करने का किस्सा शेयर करते हुए कहा, ‘यह कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया. मैं अपनी मोटरसाइकिल चलाता था और मैं उससे गिर गया. इसलिए मुझे याद है कि मैं सेट पर बहुत घबराया हुआ था क्योंकि एक्सीडेंट के कारण मैं सोच रहा था कि मुझे क्या हो गया है? और उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ. मैं इसे हमेशा अपने जीवन के सबसे बुरे और सबसे अच्छे दिन के रूप में याद रखूंगा.’

‘दिल तो पागल है’ के लिए मैं बहुत नर्वस था

शाहिद ने आगे ‘दिल तो पागल है’ फिल्म पर भी बात की. इसके एक गाने में भी शाहिद कपूर बैकग्राउंड डांसर थे. उन्होंने कहा, ‘दिल तो पागल है’ के लिए मैं बहुत नर्वस था. उस फिल्म को लेकर मेरी कोई फेवरेट मेमरी नहीं है. मेरे बाल उस वक्त बाउंस कर रहे थे और मैं उस शॉर्ट को बार-बार खराब कर रहा था, इसी वजह से मैं बहुत नर्वस भी था. मैं बस ये उम्मीद कर रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो.’

इस किरदार से हैं नाखुश

बीते दिनों शाहिद कपूर ने अपनी फिल्म ‘पद्मावत’ पर भी बात की थी. उन्होंने कहा था कि वो खुद को राजा रतन सिंह के रोल में बिल्कुल पसंद नहीं करते. जब शाहिद से पूछा गया कि क्या उनका निभाया कोई ऐसा किरदार है, जिसे वो री-विज़िट करके अलग तरह से प्ले करना चाहते हैं? इस सवाल पर शाहिद ने कहा कि उन्हें अगर मौका मिला तो वो ‘पद्मावत’ का राजा रतन सिंह का किरदार अलग तरीके से प्ले करना चाहेंगे.

