Shahrukh Khan Aishwarya Rai And Amitabh Bachchan Co Actress Kim Sharma Affair And Divorce

शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाली इस एक्ट्रेस का अफेयर, शादी और तलाक! इस क्रिकेटर से जुड़ा था नाम

साल 2000 में आई मल्टीस्टारर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म की क्यूट संजना याद है? जानते हैं वो अभी कहां है और क्या कर रही हैं?

bollywood actress worked with Shah Rukh Khan, Aishwarya and Amitabh Bachchan, had an affair, married, and divorced name is

तमाम बड़े सितारों की मौजूदगी में भी किम शर्मा अपनी खूबसूरती, मासूमियत और बेहतरीन एक्टिंग के दम पर न केवल दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहीं बल्कि कमाल दिखाने में भी आगे रहीं. हालांकि, बाद में किम को वैसी ही हिट फिल्में नहीं मिलीं और उनका करियर धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया.

खास बात है कि आदित्य चोपड़ा की फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों के साथ कई नए चेहरों ने डेब्यू किया था, लेकिन किम शर्मा ने अपनी मासूमियत, खूबसूरती और बेहतरीन एक्टिंग के साथ सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. फिल्म में उनका रोल इतना यादगार रहा कि डेब्यू के साथ ही वह स्टार बन गईं. ‘मोहब्बतें’ आदित्य चोपड़ा की दूसरी फिल्म थी, जिसमें शाहरुख और अमिताभ पहली बार साथ नजर आए थे.

करियर में उतार-चढ़ाव

21 जनवरी 1980 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में जन्मी किम शर्मा को फिल्म से काफी लोकप्रियता मिली, लेकिन दुर्भाग्य से उनका करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा. डेब्यू के बाद उन्होंने ‘तुमसे अच्छा कौन है’, ‘मगधीरा’, ‘मनी है तो हनी है’, ‘ताज महल: एन इटरनल लव स्टोरी’, ‘टॉम, डिक एंड हैरी’, और ‘छोड़ो ना यार’ जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में असफल रहीं और कोई भी बड़ी हिट नहीं हुई.

क्यों बनाई फिल्मों से दूरी?

साल 2011 के आसपास किम ने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली. उनकी अंतिम फिल्म ‘लूट’ मानी जाती है. उन्होंने केन्या के व्यावसायी अली पंजानी से शादी के बाद एक्टिंग करियर को विराम दे दिया और वहां होटल बिजनेस में हाथ आजमाया.

सुर्खियों में रही पर्सनल लाइफ

किम शर्मा के करियर से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में रही. उनके कई हाई-प्रोफाइल रिलेशनशिप्स और अफेयर्स भी सुर्खियों में रहे. सबसे चर्चित था क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ उनका रिश्ता, जो काफी समय चला, लेकिन टूट गया. इसके अलावा, उनकी कई बार एंगेजमेंट की खबरें भी सुर्खियां बनीं. दुखद है कि किम की पंजानी के साथ शादी भी ज्यादा नहीं चली और साल 2016 में उनका तलाक हो गया. तलाक के बाद किम ने वतन वापसी की और एक्टिंग में फिर से शुरुआत करने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली. उनका नाम अभिनेता हर्षवर्धन राणे और टेनिस स्टार लिएंडर पेस के साथ भी जुड़ा.

अभी क्या कर रही हैं किम शर्मा?

अब किम शर्मा एक्टिंग से दूर हैं और प्रोफेशनल लाइफ में सफल हैं. जानकारी के अनुसार, वर्तमान में वह धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रही हैं. यह एजेंसी करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस और कॉर्नरस्टोन के जॉइंट वेंचर से चलती है, जहां वह टैलेंट मैनेजमेंट करती हैं. इसके साथ ही किम मुंबई में ब्राइडल ग्रूमिंग सेंटर भी चला रही हैं. वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी फिटनेस, ट्रैवल और लाइफस्टाइल से संबंधित पोस्ट करती रहती हैं.

