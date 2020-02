बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के दिन आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं. तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी फिल्में भी फैंस को निराश ही कर रही हैं. इस बीच अभिनेता पर एक और मुसीबत आ गई है. मीडिया में आई रिपोर्टस के मुताबिक- ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त किया है, जिन्हें रोज वैली ग्रुप से फंड मिलता था. इस घोटाले में 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मल्टीपल रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सेंट जेवियर कॉलेज, कोलकाता और कोलकाता नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर यह कार्रवाई की है. तीनों कंपनियों के बैंक खातों को भी कुर्क किया गया है, जिनमें कुल 16.20 करोड़ हैं.

ED attaches under PMLA, balances in bank accounts of M/s Multiple Resorts Ltd, St. Xavier’s College, Kolkata, Knight Riders Sports Ltd. along with 25 acres of land & one Hotel in West Bengal, Flat in Mumbai totaling to ₹ 70.11 crores of Rose Valley Group in #Ponzischeme case.

— ED (@dir_ed) February 3, 2020