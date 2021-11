Shahrukh Khan Birthday: शाहरुख खान मंगलवार को 56 वर्ष के हो गए है. आयुष्मान खुराना, रितेश देशमुख और सिमी गरेवाल जैसी कई हिंदी फिल्म हस्तियों ने ‘किंग ऑफ रोमांस’ को सोशल मीडिया पर बधाई दी है. अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शाहरुख के लिए जन्मदिन का एक प्यारा सा नोट साझा किया.Also Read - कॉमेडियन भारती सिंह अपने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ होस्ट करेंगी ये शो, पैसा ही पैसा...

'दिलवाले' स्टार के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए, आयुष्मान ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक शाह सर. आप और आपका परिवार सलामत रहे. निकली है दिल से ये दुआ! (आशा है कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा. यही इच्छा है)."

मलाइका अरोड़ा ने शाहरुख के साथ 'दिल से' के उनके हिट गीत 'छैय्या छैय्या' से एक तस्वीर साझा की. कैप्शन में मलाइका ने लिखा, "23 साल पहले मैं एक प्रशंसक लड़की थी और मैं अभी भी हूं. आपको इन सभी वर्षों में और आप कैसे खुद को आगे ले गए हैं, यह न केवल एक खुशी है बल्कि प्रेरणादायक भी है."

“इस साल,यह दिन अतिरिक्त विशेष है, यह दिन अतिरिक्त मीठा है और मुझे आशा है कि यह हमेशा इसी तरह बना रहेगा क्योंकि आप इसके लायक हैं. जन्मदिन मुबारक हो एसआरके.”

वेटरन अभिनेत्री सिमी गरेवाल ने ट्वीट किया, “जन्मदिन मुबारक हो प्रिय शाहरुख! आपने तूफान और सफलता दोनों का सामना किया है, यह आपके चरित्र और गरिमा के लिए एक वसीयतनामा है. आपका किसी और के विपरीत, लाखों लोगों के साथ एक आत्म संबंध है. आपको अधिकार है एक लीजेंड बनने का. आप उज्‍जवल प्रकाश हैं शाहरुख. बस चमकते रहो”

Happy birthday dear @iamsrk! That you’ve weathered both storms & success with such grace is a testament to your character & dignity. You have a soul connection with millions, unlike anyone else. You have the right to be a legend. What a bright light u are SRK. Just keep shining.. pic.twitter.com/ukB6bZTI8o

— Simi Garewal (@Simi_Garewal) November 1, 2021