नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया के किंग कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख़ खान (Shahrukh Khan) के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं. अपनी अदाकारी और अपने अंदाज़ से लोगों का दिल जीतने वाले शाहरुख़ सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपने फैन्स से जुड़े रहते हैं. इसी सिलसिले में उन्होंने ट्विटर पर #AskSRK सेशन रखा जिससे फैन्स अपने मनचाहे सवाल उनसे पूछ पाए. इस सेशन में यूं तो कई पर्सनल और प्रोफेशनल सवाल पूछे गए मगर कुछ सवाल ऐसे थे जिन्हें सुनकर किंग खान भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए. Also Read - Suhana Khan Hot Photos: बोल्ड अंदाज में नजर आईं Suhana Khan, वायरल हुईं Shahrukh Khan की लाडली की ग्लैमरस Pic

जी हां, #AskSRK सेशन में किंग खान को बड़े अटपटे सवालों का भी सामना करना पड़ा. एक यूजर ने शाहरुख खान से पुछ लिया, ‘सर, आपके अंडरवियर का रंग क्या है?’ इस सवाल का शाहरुख़ ने बड़े स्मार्ट तरीके से जवाब दिया. उन्होंने लिखा- ‘मैं सिर्फ इसी तरह के क्लासी और शिक्षित सवालों के लिए ही इसे (#AskSRK) करता हूं’. शाहरुख़ ने इशारों में उस यूजर के सवाल को वाहियात बताते हुए उसे शर्मसार भी कर दिया. Also Read - IPL Auction 2021: आईपीएल में इस साल मैदान पर खेलते नजर आएंगे 'सचिन', 'शाहरुख खान' और 'मोहम्मद अजहरुद्दीन', जानें नीलामी में किसे किस टीम ने खरीदा...

Also Read - IPL 2021 Auction Live: कौन हैं Shahrukh khan जिन्हें खरीदने के लिए पंजाब किंग्स ने खर्च कर दिए 5.25 करोड़ रुपये?

बात यहीं नहीं रुकी. एक और यूजर ने पूछा, ‘बाथरूम में इतना टाइम क्यों लगाते हो… ऐसा क्या करना होता है आपको वहां.’ इस पर किंग खान ने लिखा, ‘आपको वीडियो भेज दूंगा. आपकी जिज्ञासा और सीखने की ललक छू लेने वाली है.’

Will send you a video….ur inquisitiveness and yearning for learning is very touching. https://t.co/7hLStvekHX

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 31, 2021