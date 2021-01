Shahrukh Came Airport To Drop Suhana Khan See viral video: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख (Shahrukh Khan) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म पठान (Pathan) की शूटिंग कर रहे हैं. हालांकि शाहरुख (Shahrukh Khan) ने अपनी शूटिंग से समय निकालकर अपनी बेटी सुहाना (Suhana Khan) को मुंबई एयरपोर्ट पर छोड़ने आए. शाहरुख (Shahrukh Khan) इस दौरान अपनी पत्नी गौरी (Gauri Khan) के साथ नजर आए, हालांकि इस दौरान किंग खान ने फोटोग्राफर से दूरी बनाकर रखी लेकिन उनकी तस्वीरें और वीडियो कैमरे में कैद हो गए हैं. Also Read - Suhana Khan की नाइट आउट Party Photos हुईं Viral, अनन्या पांडे समेत ये स्टार किड्स भी शामिल, ऐसा है नज़ारा

शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना ख़ान के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान सुहाना और शाहरुख ख़ान (Shahrukh Khan) के साथ उनके छोटे बेटे अब्राम भी मौजूद थे एयरपोर्ट से किंग ख़ान (Shahrukh Khan) का एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें वो लाल रंग की चमचमाती कार में अपने बेटी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करते दिख रहे हैं. ये वीडियो वीरल भियानी (Viral Bhayani) ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. Also Read - 'किंग खान' की लाडली सुहाना खान की ये 10 तस्वीरें हैं सबसे बोल्ड, हुस्न की बंदिशें हैं मगर...

वीडियो में आप देख सकते हैं शाहरुख (Shahrukh Khan) के सिक्योरिटी गार्ड किसी फोटोग्राफर को उनके पास नहीं आने दे रहे हैं औऱ उन्हें पूरी तरह से घर के रखा है. इतना ही इस दौरान पुलिस कर्मी भी वहां पर मौजूद थे, किंग ख़ान कार से उतरते हैं, कुछ देर वो बेटी कार के पास खड़े होकर सुहाना से बात करते हैं औऱ कुछ दूर तक उन्हें छोड़ने जाते हैं.

हाल ही में सुहाना ने अपनी गर्ल ग्रैंग के साथ एक फोटो शेयर किया था जो काफी वायरल हुआ था. उस फोटो में वो शनाया कपूर, नव्या नवेली, अनन्या पांडे के साथ नज़र आ रही थीं. इस दिनों शाहरुख अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ को लेकर काफी चर्चा में हैं