नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन का सामना कर रहा है. ऐसे में इस वायरस के खतरे से निपटलने के लिए हर कोई मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहा है. भारत में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं. यहां की सरकार इसपर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. बॉलीवुड सेलेब्स भी इस संकट में सरकार का बढ़-चढ़कर साथ दे रहे हैं. ऐसे में अब बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी महाराष्ट्र सरकार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं.

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि शाहरुख खान ने सरकार की मदद करने के लिए 25 हजार PPE किट दी हैं. शाहरुख खान का आभार व्यक्त करते हुए राजेश टोपे ने कहा, 'यह कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग करेगी और इससे चिकित्सकों की सुरक्षा करने में भी हमें काफी आसानी होगी.'

When we say ‘mybmc’ then it’s with a sense of ownership and pride in all the efforts your teams are putting up to fight covid 19. We both are thankful that we could be a part of your attempts to help and care for Mumbaikars.

आमची Mumbai आमची BMC https://t.co/wpY5NFlr10

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 4, 2020