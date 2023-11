Taapsee Pannu के 'इश्क में गोते' लगाने को तैयार Shahrukh Khan, कुछ ही घंटे बाद रिलीज होगा Dunki का ये रोमांटिक सॉन्ग

Dunki Movie Song : बॉलीवुड ‘किंग’ शाहरुख खान (Shahrukh Khan) इस वर्ष अपनी दो ब्लॉकबस्टर फिल्में ‘पठान’ और ‘जवान’ देने के बाद अब अपनी तीसरी फिल्म ‘डंकी’ को लेकर पूरी तरह तैयार है. सक्सेस की गारंटी कहे जाने वाले डायरेक्टर राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) की फिल्म ‘डंकी’ अगले महीने 22 दिसंबर को रिलीज होगी. ‘डंकी’ का टीजर वीडियो सामने आने के बाद अब शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए गुड न्यूज शेयर किया है. शाहरुख ने बताया कि ‘डंकी’ फिल्म का गाना ‘तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा’ (Tere Dil Mein Tent Lagaunga) बुधवार को रिलीज किया जाएगा. सोशल मीडिया पर शाहरुख का ये ट्वीट अब जमकर वायरल हो रहा है और कमेंट बॉक्स में फैंस ने कहा कि हम इस गाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ‘डंगी’ के इस गाने में शाहरुख खान और तापसी पन्नू की केमेस्ट्री देखने को मिलेगी.

शाहरुख खान स्टारर ‘डंकी’ में तापसी पन्नू, विक्की कौशल, विक्रम कोचर, और अनिल ग्रोवर भी मुख्य भूमिका में है. इस फिल्म का पहला गाना ‘तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा’ बुधवार, 22 नवंबर को इंटरनेट पर रिलीज किया जाएगा. शाहरुख खान ने गाने का एक पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा… तेरे इश्क में गोते खाऊंगा… मैं तो गया… लुट पुट गया. प्यार के इस सफर में 30 दिन बाकी.’ पोस्टर में शाहरुख खान और तापसी पन्नू को उनके कैरेक्टर हार्डी और मनु के रूप में देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर अभी से इस गाने को लेकर क्रेज देखा जा सकता है. रोमांटिग सॉन्ग का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले शाहरुख खान ने फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी किया था, जिसमें सभी स्टारकास्ट मरूस्थल में पैदल जाते दिखाई दे रहे थे.

Tere Dil Mein Tent Lagaunga

Tere Ishq mein Goteh Khaunga

Main toh gaya…

Lutt Putt Gaya

30 days to the journey of Love….#Dunki.#DunkiDrop2 – #LuttPuttGaya song out tomorrow! pic.twitter.com/PSZ65RQwuz

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 21, 2023