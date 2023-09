'वाह! भाई तेरी तो जवानी फूट फूट कर चमक रही है', शाहरुख ने फैन को क्यों कहा ऐसा?

शाहरुख खान की मोस्ट अवेटिड फिल्म जवान 7 सितंबर को थियेटर्स में रिलीज होने वाली है. बॉलीवुड के किंग खान पूरी शिद्दत से फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. हाल ही में शाहरुख ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X (ट्विटर) पर Ask Srk सेशन रखा. इस दौरान उन्होंने फैंस से कई मजेदार बातें की. कुछ लोगों ने उनकी फिल्म जवान से जुड़े भी कई सवाल किए. कुछ लोगों ने बताया कि वे इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटिड हैं. वहीं कुछ ने बताया कि वे एडवांस बुकिंग भी करा चुके हैं. इसी सेशन के दौरान एक फैन ने अपनी एक मजेदार तस्वीर शेयर की जिसमें उनके ऊपर टिकटों की लंबी लड़ी दिखाई दे रही है.

इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- मैंने ‘जवान’ (Jawan) के लिए पूरा ऑडिटोरियम बुक कर लिया है. मैं इसे अपनी 36 गर्लफ्रेंड और 80 दोस्तों के साथ देखने जाने वाला हूं. उनकी इस बात पर शाहरुख ने रिएक्ट करते हुए लिखा- वाह भाई तेरी तो जवानी फूट फूट कर चमक रही है…हा हा ऐश कर. बता दें, शाहरुख की फिल्म को लेकर देश भर में क्रेज है.