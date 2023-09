Jawan के लिए Shah Rukh ने दिया Buy 1 get 1 का ऑफर, अब खुद भी जाएं...दोस्तों को भी ले जाएं

शाहरुख खान और एटली की फिल्म ‘जवान’ (Jawan) 7 सितंबर को रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ रही है. यह पहले ही दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर चुकी है. बावजूद इसके कमाई की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच, शाहरुख खान भी अपने फैंस के लिए एक एक्साइटमेंट ऑफर लाए हैं जिसमें उन्होंने फिल्म जवान की एक टिकट खरीदने पर एक टिकट फ्री देने की घोषण की है. बता दें, शाहरुख पहले एक्टर हैं जिनकी एक साल में दो फिल्मों ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है.

‘जवान’ 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. SRK-स्टारर यह फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही है. 21वें दिन यानी 27 सितंबर को ‘जवान’ ने कुल 576.23 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म की नज़र अब भारत में 600 करोड़ रुपये के आंकड़े पर है. इस बीच, वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में ‘जवान’ पहले ही 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

इस ऑफर को देते हुए शाहरुख ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “भाई को, बहन को… दुश्मन को, यार को… और हां, अपने प्यार को… कल जवान दिखाइयेगा! चाचा-चाची, फूफा-फूफी, मामा-मामी… €æ यानी पूरे परिवार को. सबके लिए एक के साथ एक मुफ़्त टिकट!!! तो कल से… परिवार, यार और प्यार… बस 1 टिकट खरीदें और अन्य 1 मुफ़्त पाएं. पूरे परिवार के साथ भरपूर मनोरंजन. आपके नजदीकी सिनेमाघर में – हिंदी, तमिल और तेलुगु में.”

