शाहरुख की Jawan बनी हैदराबाद में अर्ली मॉर्निंग शो दिखाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म, Date Venue Time

शाहरुख खान और नयनतारा की फिल्म जवान 7 सितंबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसे हैदराबाद में मॉर्निंग शो में दिखाया जाएगा

Jawan gets early morning show in Hyderabad: शाहरुख खान की फिल्म पहली ऐसी फिल्म है जिसे हैदराबाद में मोर्निंग शो में दिखाया जा रहा है. फैंस को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार है. रिपोर्ट्स की माने तो SRK Fan Club ने फिल्म को हिट कराने की सारी जिम्मेदारी उठा ली है. वहीं किंग खान भी फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. देश ही नहीं विदेश में भी शाहरुख की इस फिल्म का लोगों को इंतजार हैं. माता वैष्णों देवी से लेकर तिरूपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (Lord Venkateswara) तक शाहरुख माथा टेक रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं. फिल्म की स्टारकास्ट और शाहरुख की बेटी सुहाना ने भी हाल ही में मंदिर में मत्था टेका. बता दें, फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ‘जवान’ को पहले दिन कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है. हम यहां आपको हैदराबाद में रिलीज के टाइमिंग्स. थियेटर का नाम और टिकट का प्राइज़ बता देते हैं ताकि आपको आसानी रहे.

Jawan FDFS Timings, Theatre Name, Ticket Prices

Timings –

7.30 am

Venue — Devi Theatre, RTC Cross Roads

Ticket Prices — Rs 250, Jawan T-shirts will be given to fans

जवान के गाने

जवान के दूसरे गाने चलेया की तो इस गाने को भी अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया हैं और इसके बोल कुमार ने दिए हैं. इस रोमांटिक धुन को अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने खूबसूरती से गाया हैं. वहीं फिल्म का नॉट रमैया वस्तावैया एक धमाकेदार पार्टी नंबर है जिसे कंपोज अनिरुद्ध रविचंदर ने ही किया हैं और गाने के बोल भी कुमार ने दिए हैं. गाने में एनर्जेटिक आवाज अनिरुद्ध रविचंदर, विशाल ददलानी और शिल्पा राव ने दी हैं.

कब रिलीज होगी जवान?

‘जवान’ 7 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है. फिल्म में विजय सेतुपति, प्रियामणि और सान्या मल्होत्रा ​​भी हैं. इसके अलावा दीपिका पादुकोण भी कैमियो करती नजर आएंगी. फिल्म गुरुवार को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

शाहरुख और सनी में हुई दोस्ती

बीते दिनों शाहरुख खान उस समय चर्चा में आए जब वो गदर 2 की सक्सेस पार्टी में सनी देओल के साथ कंधे से कंधे मिलाते दिखे. ‘गदर 2’ की सक्सेस पार्टी के दौरान मतभेदों को भुलाकर बॉलीवुड सितारे शाहरुख खान और सनी देओल ने एक-दूसरे को गले लगाया. दोनों को आर्यन खान के बारे में बात करते हुए भी देखा गया, जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा. कई वीडियो में शाहरुख को एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ बातचीत करते हुए भी दिखाया गया है. एक्ट्रेस को आमिर खान से बात करते हुए भी देखा गया था.

