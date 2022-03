सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की अपकमिंग फिल्म पठान का टीज़र हाल ही में लॉन्च किया गया. इस फिल्म के जहां शाहरुख ने अपने लुक को चेंज किया है, वहीं दीपिका भी फिल्म में स्टंट सीन्स करती हुई देखी जा सकती हैं. बता दें कि इस फिल्म की चर्चा करीब दो सालों से है और इसकी झलक देखकर समझ आता है कि इसमें किंग खान सालों बाद एक्शन करे हुए नजर आएंगे.फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स के बैन तले किया जा रहा है. इसके बाद शाहरुख ने ट्विटर पर AskSRK सेशन रखा जिसमें उन्होंने फैंस के कई सवालों के मजेदार जवाब दिए.Also Read - 'इंडिया गॉट टैलेंट' के सेट पर शिल्पा शेट्टी को आया गुस्सा, Rohit Shetty के हाथों पर दे मारी कांच की बोतल- Video Viral

एक यूजर ने शाहरुख से पूछा कहां गायब हो डियर. फिल्मों से ज्यादा खबरों में आते हो. शाहरुख ने भी इसका मजेदार जवाब देते हुए कहा- ओके. अगली बार मैं भी खबरदार रहूंगा.

Ok next time I will be ‘Khabardaar’ #Pathaan https://t.co/ZSdMxjTpRm

इसके बाद एक यूजर ने पूछा-क्या आपने 'लाल सिंह चड्डा' देखी है? इसके जवाब में एक्टर ने कहा- अरे यार…आमिर कहता है कि पहले पठान दिखा.

I know it’s late… But remember the date… Pathaan time starts now…

See you in cinemas on 25th January, 2023.

Releasing in Hindi, Tamil and Telugu.

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you. @deepikapadukone |@TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/dm30yLDfF7

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 2, 2022