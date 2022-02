Pic of the day: भारत की ‘स्वर कोकिला’ लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Passes Away) का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था. वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं. रविवार सुबह करीब सवा आठ बजे उन्होंने आखिरी सांस ली. इसके बाद देर शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया. जल, थल और वायु सेना के अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता-राजनेता, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स के सेलेब्स ने मिलकर लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Funeral) को आखिरी विदाई दी. लता दीदी की अंतिम विदाई में वहां अभिनेता शाहरुख खान भी मौजूद थे. शाहरुख के साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी हाथ जोड़े खड़ी थीं. वहीं शाहरुख पहले लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर फूलों का हार चढ़ाते हैं और फिर लता दीदी की आत्मा की शांति के लिए दुआ पढ़ते हैं और उन पर फूंक मारते हुए भी देखा जा सकता है.Also Read - Lata Mangeshkar को Shoaib Akhtar ने दी श्रद्धांजलि, बोले अफसोस रहेगा- बुलावे के बावजूद नहीं मिल पाया

Shah Rukh Khan and his manager Pooja Dadlani paid tribute to music legend #LataMangeshkar and prayed for her. PIC OF THE DAY. pic.twitter.com/UYBbVrMCiY — Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) February 6, 2022

वहीं एक यूजर ने लिखा- Best example of secular India.

These two pictures is enough to tell you who is Shah Rukh Khan ❤️🇮🇳 pic.twitter.com/OqFK54xVAH — VEER ❤️ (@veersrkian555) February 6, 2022

लता मंगेशकर की जिंदगी पर किताब लिखने वाले हरीश भ‍िमानी ने लता जी के आख‍िरी पलों के बारे में बताया. हरीश भ‍िमानी ने कहा कि लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने लता के आख‍िरी दो दिनों की बात साझा की थी, दो दिन पहले जब लता जी होश में थीं तो वे वेंट‍िलेटर पर अपने प‍िता के गाने सुन रही थीं और इसके लिए उन्होंने अस्पताल में ईयरफोन मंगवाए थे.

लता मंगेशकर के जीवनीकार हरीश भ‍िमानी ने बताया कि लता दीदी अपने गाने सुनने में कतराती थीं. लता मंगेशकर को अपने गाने सुनना खास पसंद नहीं था. वह गानों को सुनने में कतराती इसलिए थीं क्योंकि उन्हें इनमें त्रुटि दिखती थी. उन्हें लगता था कि वह बहुत कुछ बेहतर कर सकती थीं. लता मंगेशकर अपनी कला में एक्सपर्ट मानी जाती थीं, लेकिन वह असल जिंदगी में एक शिष्या थीं, जो म्यूजिक के बारे में रोज कुछ ना कुछ सीख रही थीं.