बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री किशोरी बलाल का निधन हो गया. उन्होंने मंगलवार रात बेंगलुरू के अस्पताल में आखिरी सांस ली. वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं. 82 साल की किशोरी ने हिंदी फिल्म स्वदेश में अम्मा का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी. अम्मा की दयालुता और छल रहित व्यवहार उनके चेहरे पर ही छलकता था. ये फिल्म जितनी हिट हुई थी किशोरी के अभिनय और किरदार को भी उतना ही सराहा गया था. इस दिग्गज अभिनेत्री ने 1960 में Ivalentha Hendathi फिल्म से डेब्यू किया था. लगभग 75 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली किशोरी में मां की झलक दिखाई देती थी. ये अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म अइय्या और दीपिका पादुकोण की लफंगे में भी दिखाई दी थीं.

HEARTBROKEN! 😥

Terribly sad about the passing away of #KishoriBallal ji!!

Kishori ji… you will be remembered for your generously kind, warm and affable persona!

And your unforgettable performance as #Kaveriamma in #Swades !!

You will surely be missed!! 🙇‍♂️ pic.twitter.com/DIAlnhLOgu

— Ashutosh Gowariker (@AshGowariker) February 18, 2020