गणेश चतुर्थी के उत्सव को पूरे देशभर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. लेकिन मुंबई का नजारा सभी जगहों से अलग देखने को मिल रहा है. बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स गणपति की पूजा अर्चना कर रहे हैं और बप्पा के दर्शन के लिए मुंबई के प्रसिद्ध मंदिरों में जा रहे हैं. वहीं, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Sharukh Khan) इन दिनों रिलीज हुई अपनी फिल्म जवान के सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं. इसके साथ गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. शेयर की गई वीडियो मे देख सकते हैं कि किंग खान अपने बेटे अबराम खान के साथ गणपति का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा (Lalbaugcha Raja) पहुंचे. उन्होंने आशीर्वाद लेने बाद फोटोज भी खिंचवाया है. इससे पहले शाहरुख खान को अपनी फैमिली के साथ मुकेश अंबानी के घर पर देखा गया था.

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान गणपति की पूजा करने मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा पहुंचे. पूजा के पंडाल में एक्टर के साथ उनके बेटे अबराम खान और उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आ रही हैं. जहां शाहरुख को व्हाइट टी-शर्ट और काला चश्मा पहने देखा गया. वहीं, अबराम खान वीडियो में लाल कुर्ता पहने हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ एक्टर ने बप्पा की प्रार्थना की और मूर्ति के सामने तस्वीरें खिंचवाईं. बता दें कि गणेश चतुर्थी के दिन भव्य गणपति उत्सव में शामिल होने के लिए किंग खान अपने परिवार के साथ मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया भी गए जहां उन्हें नीता अंबानी को गले लगाते और बप्पा की पूजा करते हुए देखा गया.

#WATCH | Shah Rukh Khan visits Lalbaugcha Raja in Mumbai to seek blessings from Lord Ganesh pic.twitter.com/NqIvMMi2uz

— ANI (@ANI) September 21, 2023