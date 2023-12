Dunki रिलीज से पहले शिरडी साईं बाबा मंदिर पहुंचे Shahrukh खान, बेटी सुहाना खान संग मांगी मन्नत, देखें VIDEO

Shahrukh Khan Visited Sai Baba Temple: साल 2023 बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के लिए काफी सफल साबित हुआ है. इस साल उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्मों से धमाल मचा दिया है. उनकी सभी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और अब एक्टर की अपकमिंग फिल्म ‘डंकी’ (Dunki) को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म से फिल्म मेकर्स से लेकर ऑडियंस को कई सारी उम्मीदें जुडी हुई है. इसी बीच शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान (Suhana Khan) भी इस साल खूब सुर्खियों में चल रही हैं. उनकी भी पहली फिल्म ‘द आर्चिज’ जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर खूब चर्चा होती रहती है. वहीं, पिछले कुछ समय से अपनी फिल्म की सफलता के लिए किंग खान मंदिरों में माथा टेक रहे हैं. कुछ ही दिनों पहले वैष्णों देवी से एक्टर की वीडियो सामने आई थी. वहीं, अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है जिसमें बादशाह अपनी बेटी सुहाना खान के साथ शिरडी के मंदिर परिसर में नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ शिरडी मंदिर पहुंचे. जहां उनदोनों के साथ शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर ANI द्वारा शेयर की गई वीडियो में सुहाना खान आगे और उनके पीछे पूजा चलती नजर आ रही हैं. मंदिर में दर्शन के लिए सुहाना हरे रंग का सूट और मैचिंग दुपट्टा पहनी हुई तो पूजा बेज रंग के आउटफिट में नजर आ रही हैं. वहीं, शाहरुख खान उनके पीछे मंदिर परिसर के अंदर जाते हुए दिखाई दिए. एक्टर दर्शन के लिए व्हाइट टी-शर्ट, डेनिम और जैकेट के साथ टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं.

#WATCH | Actor Shah Rukh Khan along with his daughter Suhana Khan visited and offered prayers at Shirdi Sai Baba Temple, in Shirdi, Maharashtra pic.twitter.com/e5WOUxDPfE

— ANI (@ANI) December 14, 2023