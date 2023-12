शाहरुख ने खुद सुनाई ‘Dunky’ की स्टोरी? आपने सुनी क्या?

Shahrukh Khan Dunki: शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक करके झंडे गाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 21 दिसंबर को उनकी फिल्म रिलीज़ होने वाली है. ऐसे में किंग खान जी-जान से फिल्म के प्रमोशन में लगे हुऐ हैं. हाल ही में उन्होंने दुबई में अपने नए अंदाज में मूवी को प्रमोट किया. इस दौरान उन्होंने डंकी के एक गाने पर डांस किया और फिल्म के प्लॉट को भी फैंस के बीच रिवील किया.

शाहरुख खान ने क्या स्टोरी बताई?

शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो कार्गो के साथ टी-शर्ट और जैकेट पहने हुए हैं. जैसे ही वे स्टेज पर पहुंचते हैं उनकी फिल्म O Mahi गाना बजने लगता है. जिसपर वे जबरदस्त डांस परफार्म करते हैं. उसके बाद उनकी पठान फिल्म का गाना झूमे जो पठान बजने लगता है. उसके बाद फिर बजता है सबका मोस्ट फेवरेट गाना ‘Ghar Jahan Wahan Dil Hai’.

King khan dancing on #OMaahi at Global Village for the promotions of #Dunki ♥️😍 #ShahRukhKhan #Dunki21December pic.twitter.com/V5uDJKEmwN

Shah Rukh Khan enters the Global Village arena by grooving to the hook step of the year❤️‍🔥🤩@iamsrk @RajkumarHirani#DunkiInDubai #Dunki #DunkiAdvanceBookings #ShahRukhKhan #SRK pic.twitter.com/CsD5Lv4lIr

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) December 17, 2023