Jawan में शाहरुख खान ने दिखाए अपने कई चेहरे, कहा- 'इक्का का इंतजार करें'

बॉलीवुड के रोमांस किंग यानी शाहरुख खान और उनके जवान के लुक ने प्रीव्यू के लॉन्च के बाद से ही दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया है. जहां, प्रीव्यू ने पहले ही दर्शकों को नए लेवल के एक्शन्स की झलक दिखाई है, वहीं जवान को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले एलिमेंट्स में से एक शाहरुख के अलग-अलग अवतार हैं, जिसे लेकर सभी के बीच उत्सुकता बढ़ गयी है कि आखिर उनके हर एक लुक के पीछे की क्या कहानी होगी. ‘जवान’ में शाहरुख खान के सभी अवतारों को एक सिंगल फ्रेम में मिलाकर, नया पोस्टर आज आउट किया गया है. जो फ़िल्म से पांच अलग-अलग दिखने वाले रूपों को शानदार तरीके से पेश कर रहा है. जिस खूबसूरत तरीके से शाहरुख इन अलग-अलग अवतारों के बीच बेहद आसानी से बदलाव करते दिखे हैं यह उनकी शानदार वेर्सटिलिटी का सबूत है.

शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल का सहारा लिया और फिल्म जवान से अपने ‘कई चेहरों’ का खुलासा किया. मोशन पिक्चर में शाहरुख खान को अलग-अलग लुक में दिखाया गया है. एक में, वह एक मुखौटा पहने हुए नज़र आ रहे हैं. वहीं दूसरे में उनका चेहरा भूरे बालों से ढका हुआ है. एक फेस में वो गंजे दिखाई दे रहे हैं. वहीं तीसरे में बुद्धिजीवी की तरह चश्मा पहने दिखाई दे रहे हैं. पहले ऐसी अटकलें थीं कि फिल्म में शाहरुख दोहरी भूमिका निभाएंगे. हालांकि नए पोस्टर ने शाहरुख के अलग-अलग अंदाज से पर्दा उठा दिया है.