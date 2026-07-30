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Aryan Khan की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री? जानें कौन है ये Mystery Girl, जिनके साथ लंदन में दिखे SRK के बेटे

Aryan Khan's Day Out With A Mystery Woman: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. लंदन में एक लड़की के साथ उनकी वायरल तस्वीरों के बाद सोशल मीडिया पर डेटिंग की अटकलें तेज हो गई है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 30, 2026, 5:12 PM IST
Aryan Khan की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री? जानें कौन है ये Mystery Girl, जिनके साथ लंदन में दिखे SRK के बेटे

शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, फैंस इनसे जुड़ी हर अपडेट को लेने के लिए उत्सुक रहते हैं. यहां तक इनके परिवार के सदस्यों पर भी पूरी नजर रखते हैं. शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan भले ही फिल्मों में एक्टिव न हों, लेकिन इनसे जुड़ी खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर आती रहती हैं. अब एक बार फिर आर्यन खान सुर्खियों में हैं.

दरअसल हाल ही में आर्यन खान को लंदन में एक लड़की के साथ घूमते देखा गया, जिसके बाद उनकी नई डेटिंग रूमर शुरू हो गई हैं. सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें आर्यन एक अनजानी लड़की के साथ लंदन में घूमते नजर आ रहे हैं. शुरू में तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये लड़की कौन है? लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स भी कहां पीछे रहने वाले थे उन्होंने जल्दी ही लड़की का पता लगा लिया.

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कौन हैं ये Mystery Girl?

बताया जा रहा है आर्यन खान के साथ घूम रही लड़की का नाम Vinnie Takair, जो एक आर्टिस्ट हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन और विन्नी लंदन के एक Casino में गए थे. कैसीनो से बाहर निकलते समय दोनों को साथ देखा गया, जिसकी फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं.

आर्यन इन फोटोज में कैजुअल कपड़ों में नजर आ रहे हैं वहीं विन्नी पूरी तरह ब्लैक आउटफिट में दिखाई दे रही हैं. फोटोज के सामने आते ही फैंस ने तुरंत कमेंट्स करना शुरू कर दिया है. कोई कह रहा था ‘क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं? तो कोई कह रहा था ‘दोस्त भी तो हो सकते हैं’.

शेयर की तस्वीरें-

तस्वीरें वायरल होने के कुछ देर बाद विन्नी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर लंदन की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. कैप्शन में लिखा – ‘London, ily.’ (London, I love you). पोस्ट का टाइमिंग देखकर फैंस और ज्यादा क्यूरियस हो गए, दोनों इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो भी करते हैं, लेकिन अब तक न आर्यन ने और न ही विन्नी ने इन डेटिंग रूमर्स पर कोई प्रतिक्रिया दी है. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आर्यन खान की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में आई हो, इससे पहले भी उन्हें लेकर काफी अफवाहें सामने आ चुकी हैं. पहले आर्यन को एक्टर और मॉडल लारिसा बोनेसी के साथ लिंक किया गया था.

दरअसल में लारिसा आर्यन की फैशन ब्रांड D’YAVOL X की कई प्रमोशनल कैंपेन में नजर आई थीं. इतना ही नहीं लारिसा आर्यन की वेब सीरीज The Bads of Bollywood के प्रीमियर पर भी पहुंची थीं, लेकिन अब तक आर्यन ने कभी भी अपनी किसी रिलेशनशिप को पब्लिकली कन्फर्म नहीं किया है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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