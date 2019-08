इस्लामाबाद: नेटफ्लिक्स पर शाहरुख खाने का नया शो आने वाला है. इसमें इमरान हाशमी लीड रोल में दिखाई देंगे. कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स ने इसका ट्रेलर रिलीज किया था. शो को लेकर पाकिस्तान सेना ने किंग खान की आलोचना की है. पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के प्रमुख (डीजी-आईएसपीआर) आसिफ गफूर ने बॉलीवुड के सुपरस्टार पर निशाना साधा और कहा कि वह अपने कद का उपयोग शांति को बढ़ावा देने और कश्मीर में हो रहे ताजा घटक्रम पर बात करने के लिए करें.

Legendary actor vs. legendary spy. Who will win this battle of wits? @iamsrk @emraanhashmi @NetflixIndia #BardOfBlood

ट्विटर पर गफूर ने लिखा, “शाहरुख खान बॉलीवुड सिंड्रोम में हैं. वास्तविकता देखें, रॉ एजेंट कुलभूषण जाधव हमारे पास है, विंग कमांडर अभिनंदन को हमने 27 फरवरी 2019 को पकड़ा.” गफूर ने कहा, “शांति को बढ़ावा देने और कश्मीर में हो रहे अत्याचारों पर बोलने के लिए आप अपने कद का उपयोग कर सकते हैं. आपको चाहिए कि आप ऐसा करें.”

The trailer of our first @netflix series #BardOfBlood is here. A thrilling tale of espionage, vengeance, love and duty. Hope u enjoy it…@NetflixIndia @RedChilliesEnt @emraanhashmi @_GauravVerma @BilalS158 @ribhudasgupta pic.twitter.com/aftLjq3BA1

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 22, 2019