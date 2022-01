Shahrukh Khan Son Aryan Khan Airport Video Viral: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) पिछले कुछ महीनों से बहुत चर्चा में हैं और इसकी वजह है उनका नाम ड्रग्स केस में आना. ऐसे में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने अमेरिका में एक एयरपोर्ट पर नशे ही हालत में थे और इस दौरान आर्यन खान (Aryan Khan) ने सबके सामने एयरपोर्ट पर काफी ड्रामा किया और दावा तो यहां तक है कि नशे में आर्यन खान (Aryan Khan) ने एयरपोर्ट पर टॉयलेट तक कर दिया. ऐसे में अब इस वायल वीडियो की सच्चाई सामने आ गई है. तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या सच में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने ऐसा किया था या एक गलत वीडियो है.

दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो एक एयरपोर्ट का है और वीडियो में दिख रहा लड़का कोई और नहीं बल्कि मशहूर फिल्म स्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है. वीडियो शेयर कर यूजर्स ने लिखा- ‘एयरपोर्ट पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अब कौन सा राजनेता उसे यह कहकर बचा लेगा कि ‘वह एक मासूम बच्चा है’. Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: चव्‍हाण निवास छोड़कर जाएगी सई, नए शख्‍स की होगी एंट्री

Shahrukh Khan son Aryan Khan in Airport.

Now which politician will save him saying ” He is an innocent child ! ” 🤔🤦🏻‍♂️

Authenticity not known pic.twitter.com/TK0ih2HhUO

— manoj joshi (@mjoshi50) January 3, 2022