Hindi Entertainment Hindi

Shahrukh Khan Starrer Dunki Magic Netizens Were Mesmerized

शाहरुख खान स्टारर 'Dunki' का चला जादू, मंत्रमुग्ध हुए नेटिजन्स

Dunki Social Media Review: दुनिया भर से फैन्स निर्देशक, कहानी और कलाकारों के प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं.

Shahrukh khan starrer dunki magic netizens were mesmerized

Dunki Social Media Review: राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) की फिल्म डंकी अब दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है और इसके साथ ही इसने लोगों के दिलों में अपना जादू फैलाना शुरू कर दिया है. प्यार, दोस्ती और घर वापसी के एहसास की बेहद दिल छू लेने वाली कहानी पेश करने वाली इस फिल्म को हर तरफ से बेहद पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे है. दुनिया भर से फैन्स निर्देशक, कहानी और कलाकारों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं. नेटिज़न्स ने फिल्म को एक मास्टरपीस बताया ठहराया है. देखें सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन-

Trending Now

Dunki -🌟🌟🌟🌟🌟

One word review – Masterpiece 🔥#Dunki may be the best commercial movie ever made in India. A masterclass in story telling. Hirani’s best direction so far. What can I say about @iamsrk. His performance is 10 times better than what he did in last 20 year pic.twitter.com/NbfEFaljMx — 𝐌𝐒𝐃𝕏𝐒𝐑𝐊 (@ig_abhishek28) December 21, 2023

You may like to read

INTERVAL REVIEW : #Dunki has proved that you don’t need an action film for a BLOCKBUSTER! First Non Action Blockbuster of the year and truly the super film that it is! Masterpiece Truly! 🌟🌟🌟🌟🌟 pic.twitter.com/1gfxVVGK7z — Neel Joshi (@iamn3el) December 21, 2023

#Dunki is brilliant, emotional, entertaining…engaging….it takes u on a rollar coster ride of emotions.. laughter and entertainment #ShahRukhKhan

Is brilliant @taapsee

Is just too good #vikramkochchar #anilgrover too good #rajlumarhirani nailed it ⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/gAT2DNxKfq — BOLLYWOOD KA BAAP SRK 🇵🇸 (@DazzlingAffu) December 21, 2023

डंकी में शानदार कास्ट है, जिसमें शाहरुख खान के साथ-साथ सुपर टैलेंटेड अभिनेता बोमन ईरानी, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर द्वारा रंगीन किरदार निभाए गए हैं. जीओ स्टूडियोज, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी फिल्म्स की प्रस्तुति, राजकुमार हिरानी और गौरी खान द्वारा निर्मित, अभिजात जोशी, राजकुमार हिरानी और कनिका ढिल्लों द्वारा लिखित, डंकी अब रिलीज हो चुकी है.

क्या है कहानी?

शाहरुख खान ने फिल्म प्रमोशन के दौरान बताया था कि हम लोगों को मजबूरी के कारण कभी एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना पड़ता है लेकिन अपने घर की याद हमारे दिल से कभी भी नहीं निकल पाती है.

कैसी लगी फिल्म?

लोगों को ये फिल्म बेहद पसंद आ रही है. थियेटर में लोग शाहरुख एंट्री पर सीटियां बजाने लगते हैं. लोगों का कहना है कि उन्हें उनका पुराना वाला शाहरुख खान मिल गया है. बता दें, शाहरुख खान की इस साल तीन फिल्में रिलीज़ हुई हैं. जवान और पठान फिल्म ब्लॉकबस्टर रही हैं. अब लोगों को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं. फैंस का कहना है कि डंकी भी बाकी फिल्मों से ज्यादा कमाई करेगी. फिल्म की कहानी शानदार है. लोगों को बहुत पसंद आ रही है.

फिल्म की लेंथ 2 घंटे 41 मिनट की है. विक्की कौशल की परफॉर्मेंस इमोशनल कर देने वाली है. फिल्म के किरदारों और कहानी को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है.