बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान जितना अपना काम के लिए मशहूर हैं उनती ही उनकी पर्सनल लाइफ भी लोगों को जमकर भाती है. ऐसे में किंद खान हाल ही में दिल्ली के एक इंवेट में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने अपने लग्जरी घर मन्नत के बारे में बातें की और बताया कि आखिर उनके घर का बॉस कौन है साथ ही उनके घर में क्या खास है. दरअसल, शाहरुख एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी और घर मन्नत के बारे में कई राज खोले. शाहरुख ने अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए बताया कि घर की बॉस उनकी पत्नी गौरी ही हैं और घर में उन्हीं की चलती है इसके साथ ही वो घर के इंटीरियर पर भी खुलकर बातें की हैं.Also Read - दिलीप जोशी जन्मदिन: जेठालाल का किरदार मिलने से पहले सालों तक बेरोजगार थे दिलीप जोशी, कभी 50 रुपए के लिए करते थे काम

शाहरुख खान ने बताया, ‘मेरे घर में अधिकतर सामान जाहिर तौर पर ‘लेडी ऑफ द हाउस’, मेरी पत्नी गौरी के द्वारा लाई लाती हैं. किसी को भी घर के डिजाइन में छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक कमाल की डिजाइनर है. हालांकि मुझे कुछ चीजें करने की इजाजत है क्योंकि मेरे अंदर उन चीजों की समझ है. मैं घर के भीतर टेक्नोलॉजी को सबसे बेहतर ढंग से समझता हूं.’ Also Read - इश्क दा रंग चढ़ेया! 17 साल लिव इन में रहने के बाद हंसल मेहता ने 54 की उम्र में की शादी, पहले से हैं दो बेटे

#ShahRukhKhan @iamsrk has TVs worth 30-40 lakhs in his home. 🤯

I feel poor now.! #SRK #KingKhan #LG @iamsrk

